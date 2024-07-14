Projektörler artık televizyonların yerini almaya başladı. Fiyat-performans ürünü mini projektör arayanlar için BYINTEK Mini Projektörü inceledik!

Artık televizyon yerine projektörler moda. Duvara yansıtarak istediğinizi izleyebileceğiniz projektörlerin birçok modeli var.

Size ev rahatlığında sinema deneyimi yaşatacak BYINTEK Mini Projektörün özelliklerine bakalım mı?

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Büyük ekranda bir şeyler izlemenin keyfini çıkarmanın yolu projektör almak. Her an her yerde BYINTEK Mini Projektör ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

1280x720p çözünürlüğe sahip mini projektör evde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Projektörle ister en sevdiğiniz filmi ister tuttuğunuz takımın maçlarını izleyebilirsiniz. Sevdiğiniz herkesi bir araya toplayarak birlikte bir şeyler izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

300 ANSI lümen parlaklığını destekliyor.

Toz koruması var.

Android 9.0 işletim sistemine sahip.

42 Watt güç tüketimi.

30-200 inç büyük ekran projeksiyonunu destekliyor. Bu sayede istediğiniz büyüklüğü siz ayarlayabiliyorsunuz.

Küçük tasarımı sayesinde istediğiniz her yere götürmeniz mümkün. Çantanıza koyup dışarıda da bir şeyler izleyebilirsiniz.

Ürünün boyutu 13x19.8x23.8 cm.

Ağırlığı ise 1.324 kilo.

Otomatik odaklaması sayesinde sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

Projektörün yorumları ise şöyle:

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