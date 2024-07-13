A101'in Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünlerden biri olan JBL Tune 520BT'nin tüm özelliklerine birlikte göz atalım.

A101'in Aldın Aldın kataloğunda yer alan ve son zamanlarda oldukça ilgi gören ürünlerden biri olan JBL Tune 520BT kablosuz kulak üstü kulaklık, sunduğu özellikler ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Peki, bu kulaklık gerçekten alınır mı? JBL Tune 520BT'nin tüm özelliklerini inceleyecek ve kullanıcı yorumlarını da göz önünde bulundurarak bu soruya cevap verdik.

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Tune 520BT, hafif ve kompakt tasarımıyla her yere yanınızda götürebileceğiniz bir kulaklık.

Kulaklıklar, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlamak için yumuşak ve esnek malzemelerle donatılmış kafa bandı ve kulak yastıklarına sahip. Taşınabilirliği ve saklama kolaylığı sağlayan katlanabilir bir tasarıma sahip olan bu ürün, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç çeşit renk seçeneğiyle de dikkat çekiyor. Bu özellikler, kullanıcıların hem konfor hem de estetik açıdan beklentilerini karşılamak için özenle tasarlanmış.

JBL'in Pure Bass ses teknolojisi ile donatılmış olan Tune 520BT, etkileyici bas performansı ve net ses kalitesi sunuyor.

33 mm sürücüler sayesinde müziğinizin her detayını en iyi şekilde duyabilirsiniz.

Geniş frekans aralığı (20 Hz - 20 kHz) sayesinde tiz ve bas sesleri dengeli bir şekilde duyabilirsiniz.

Kulaklıkların ses yalıtımı oldukça iyi, bu sayede dış ortam seslerinden etkilenmeden müziğinizi dinleyebilirsiniz.

Ayrıca tek şarjla 57 saate kadar müzik keyfi sunan Tune 520BT, bu alanda oldukça iddialı. Hızlı şarj özelliği ile de öne çıkan kulaklık, 5 dakikalık kısa bir şarj ile 3 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Pratik özellikleri de bir o kadar cezbedici. Bunlar:

Eller serbest arama özelliği ile aramalarınızı kulaklıktan kolayca yapabilir, sesli asistanınızı kullanabilirsiniz.

Dahili mikrofonu net ses iletimini garanti ediyor.

Çoklu bağlantı özelliği ile birden fazla cihaza bağlanabilir, aramalarınızı ve müziğinizi kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz.

Kolay kontrol tuşları sayesinde müziğinizi kontrol edebilir, aramaları cevaplayabilir ve sesli asistanınızı kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların JBL Tune 520BT hakkında merak ettiği sorularının cevaplarını da ekleyelim istedik.

JBL 520BT yağmurda su geçirir mi?

Hayır, JBL Tune 520BT suya ve tere dayanıklıdır. Hafif yağmur veya sıçramalara karşı koruma sağlar. Ancak, yoğun yağmurda veya su altında kullanımı önerilmez. Kulaklığın zarar görmesini önlemek için suya maruziyetten kaçınmanız önemlidir.

JBL 520BT sporda kullanılır mı?

Evet, JBL Tune 520BT hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde sporda kullanılabilir. IPX4 su geçirmezlik sertifikası, hafif terleme ve sıçramalara karşı koruma sağlar.

JBL 520BT oyun oynanır mı?

Evet, JBL Tune 520BT oyun oynamak için kullanılabilir. Bluetooth 5.3 bağlantısı ile düşük gecikme süresi sunar ve ses senkronizasyonu oldukça iyidir. Ancak, kulaklığın kablosuz olması bazı oyunlarda gecikmelere neden olabilir.

JBL kulaklık kaç metreden çeker?

JBL kulaklık modellerine göre menzil değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, Bluetooth 5.0 ve üzeri sürümlere sahip JBL kulaklıklar 10 metreye kadar menzil sunar. Daha eski Bluetooth sürümlerine sahip kulaklıklarda ise menzil 5-7 metre arasında olabilir.

Önemli Not: Kulaklığınızın menzilini etkileyebilecek faktörler şunlardır:

Duvarlar ve diğer engeller

Kablosuz parazit

Cihazınızın Bluetooth gücü

Teknik Özellikleri:

Bluetooth sürümü: 5.3

Desteklenen profiller: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Kulaklık türü: Kulak Üstü

Sürücü boyutu: 33 mm

Frekans tepkisi: 20 Hz - 20 kHz

Hassasiyet: 102 dB SPL @ 1 kHz

Mikrofon: Var

Ağırlık: 157 g

JBL Tune 520BT'nin kullanıcı yorumlarına baktığımızda, genel olarak olumlu geri dönüşler aldığını görüyoruz. Kullanıcılar, kulaklığın konforundan, ses kalitesinden ve pil ömründen oldukça memnunlar. Bu fiyat aralığında bir kulaklıktan beklenen tüm özellikleri sunan Tune 520BT, bütçesi kısıtlı olan müzikseverler için ideal bir seçim olabilir.

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Kullanıcı yorumları: