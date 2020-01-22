Oyuncu ekipmanlarıyla sektörde ileri gelen MSI, yeni monitörlerini tanıttı. Oprix MAG272 ismindeki yeni monitör serisinin dört farklı modelinin teknik detayları resmi olarak paylaşıldı.

Oyuncu ekipmanları üretmesiyle ünlenen ve açılımı Micro-Star International olan Tayvan merkezli elektronik şirketi MSI; dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, ekran kartları ve monitörler gibi birçok alanda ürün geliştirmesiyle biliniyor. Genellikle oyunculara yönelik donanım üreten MSI, oyunculara yönelik yeni monitör serisini duyurdu. Oyuncular için üretilen Optix MAG272 serisi, dört farklı modelle birlikte tanıtıldı.

MSI Optix MAG272 serisi, dört farklı modelden oluşuyor. Bu modeller sırasıyla MAG272C, MAG272CR, MAG272CRX ve MAG272CQR olarak isimlendirilmiş. MSI Optix MAG272 serisindeki monitörlerin hepsinin 27 inç ve kavisli olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra monitörlerin hepsi 1 ms gecikme süresine sahip ve USB-C bağlantı noktalarına sahip. FreeSync VRR desteğine de sahip olan monitörler, 3000:1 kontrast oranına sahip.

Optix MAG272 serisindeki monitörlerin özellikleri

MSI Optix MAG272 serisinin giriş modeli olan Optix MAG272C, 48 Hz ila 165 Hz arasında bir yenileme hızı seçeneği sunuyor ve Full HD görüntü sağlıyor. Serinin bir sonraki modeli olan Optix MAG272CR, kullanıcının keyfine göre yükseklik ayarlayabileceği bir stant ile geliyor ve bunun yanı oyuncuların genelinin sevdiği Mystic Light RGB ışıklandırmalarına sahip. Bunun dışında ise bir önceki modelden pek bir farkı bulunmuyor.

Bir adım daha ileri gidildiğinde karşımıza Optix MAG272CRX modeli çıkıyor. Bu model, kullanıcıya 48 Hz ila 240 Hz arasında yenileme hızı seçeneği sunuyor ve bunun yanı sıra önceki iki modele oranla daha düşük renk gamı desteği oranlarına sahip. Serinin en son ve en güçlü modeli olan Optix MAG272CQR, 27 inçlik 1500R tasarıma sahip olmasına rağmen diğerlerinden daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. 48 Hz ila 165 Hz arasında bir yenileme hızı seçeneği sunan monitörün çözünürlüğüyse 2560x1440 (WGHD) piksel.

MSI Optix MAG272 serisindeki monitörler, HDR hazır olarak piyasaya sürülecek. Bunun yanı sıra titreme önleyici, düşük mavi ışık, geniş görüş açısı, kulaklık askısı, Gaming OSD uygulaması ve Gece Görüş dengeleme özelliklerine sahip olan monitörün Gaming OSD uygulaması, monitörün bilgisayardan da kolay bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor.