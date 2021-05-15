Donanım üreticisi MSI, oyunculara hitap eden yüksek hızlı ve düşük gecikme süreli yeni oyuncu monitörü Optix AG321CR'yi tanıttı. Şirket, monitörün fiyatını ve piyasaya sürüleceği tarihi henüz açıklamadı.

Milyonlarca oyuncunun içinde bulunduğu oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ederken, oyuncuya hitap eden donanımlarda da gelişim sürüyor. Oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde yansıtmalarını sağlayan donanımların başındaysa oyunun kendisini gördüğümüz ve ona göre tepki verdiğimiz monitörler geliyor.

Bugün de MSI, oyuncular için tasarladığı yeni kavisli monitörü Optix AG321CR’yi tanıttı. MSI Optix AG321CR, 10 bit renk desteği, 2K (2560 x 1440) çözünürlük ve 165 Hz ekran tazeleme hızıyla birlikte geldi. 16:9 oranlı monitör, 31,5 inç büyüklüğünde ve 1500R kavise sahip panel taşıyor. Monitör, oyuncuların talep ettiği her şeyi taşıyor.

MSI’ın yeni monitörü Optix AG321CR:

MSI Curved Gaming serisi monitörlerin yeni üyesi olan Optix AG321CR, 178 derecelik görüş açısı sunuyor. Bu da monitöre hangi açıdan bakarsanız bakın kaliteli görüntü görmenizi sağlıyor. Monitörün arkasındaysa çember şeklinde RGB ışık yer alıyor. Arkada tarafta bir de parametrelerini kontrol etmenize imkân tanıyan kırmızı bir tuş yer alıyor.

1 ms gecikmeyle oyun içindeki her hareketi anlık olarak görebilmenizi sağlayan MSI Optix AG321CR, MSI’ın çeşitli teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Monitörde AMD FreeSync, karanlık ortamları daha iyi görmenizi sağlayan Night Vision, daha az mavi ışığa maruz kalmanızı sağlayan Less Blue Light ve görüntü titremesini engelleyen Anti-Flicker teknolojisi bulunuyor.

Monitör, HDMI 2.0, HDMI 1.4, Display Port (1.2a) ve USB 2.0 Type B girişlerini taşıyor. Ayrıca bir de kulaklık girişi sunuluyor. Monitörün standındaysa özel bir şey bulunmuyor. Kullanıcılar, monitörün yüksekliğini ve eğimini ayarlayabiliyor. MSI, monitörün nasıl bir fiyatla ve ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz açıklamadı.

