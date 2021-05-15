Huawei, pop-up kamerası ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı televizyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 19 Mayıs'ta meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanan televizyonun HarmonyOS ile gelmesi bekleniyor.

2019'da ABD tarafından ticari kara listeye alınan Huawei, bu durum sonrası küresel çapta büyük sorunlar yaşamıştı. Fakat Çinli teknoloji devi beklenenin aksine durumu adeta kendi lehine çevirecek zorlu bir adım atıp kendi işletim sistemi HarmonyOS'u duyurmuştu.

Akıllı telefonlardan akıllı ev aletlerine tüm teknolojik ürünlerde yer alacak olan bu işletim sistemi, her ne kadar henüz kendini kanıtlamasa da adeta Huawei'nin elini güçlendirdi. Bir yandan işletim sistemi üzerinde çalışan Huawei, bir yandan da bu işletim sistemini kullanacağı yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışmaya devam etti. Şirketin en son ürünü ise Smart Screen SE oldu.

Uygun fiyatlı, HarmonyOS'lu ve pop-up kameralı televizyon:

Huawei Smart Screen SE'ye dair ilk görüntüler, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı. Huawei tarafından paylaşılan bir poster ile televizyonun tanıtım tarihi duyuruldu. 19 Mayıs'ta gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak olan, Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı Vision S TV'lerine benzer bir konsept ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Smart Screen TV, özellikle pop-up kamerasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Smart Screen SE, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı versiyon ile gelecek. 4K çözünürlükte, yansıma önleme ve mavi ışık önleme özelliklerine sahip olan ekran aynı zamanda çoklu dokunma işlevine de sahip olacak. Televizyonun pop-up kamerası ise görüntülü görüşmeler yapılmasına olanak sağlayacak.

19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde tanıtılacak olan televizyonun Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS ile gelmesi bekleniyor. Televizyonun iki farklı versiyonu için fiyat tahminleri ise 55 inç için 600 dolar iken 65 inç için 700 dolar.