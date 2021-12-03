Son birkaç yıldır, hemen hemen 3-4 yıldır dijital film platformları hayatımıza önemli ölçüde yerleşti. Haliyle, televizyonlarda yayınlanan film ve dizilerdeki nitelik kaybından dolayı insanlar dijital film platformlarında yayınlanan film ve dizilere daha çok öneme vermeye başladı. Özellikle pandemi döneminde bunun sonuçları net bir şekilde gözler önüne serildi.
2007 yılında yayın hayatına başlayan MUBI, söz konusu dijital yayın platformları içerisinde, yayınladığı nitelikli ve özenle seçilmiş filmler sebebiyle özel bir yere sahip. Nitekim bu sebeple MUBI’nin takipçisi ve sevenleri de bir hayli fazla. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, MUBI’deki filmleri merak ediyorsanız, Atlas 1948’de gerçekleşecek olan ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ne katılabilirsiniz.
Tarihi sinemada klasik filmler
1948 yılında Beyoğlu’nda açılan Atlas Sineması, geçtiğimiz sene yenilenerek Atlas 1948 ismiyle tekrar açılarak sinema tutkunlarıyla buluşmuştu. Bu tarihi sinema Atlas 1948 ve özenle seçilen klasik filmleri bünyesinde barındıran MUBI dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda çeşitli festival, gala ve vizyon filmleriyle birlikte ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ yayınlanacak.
MUBI’de en çok seyredilen filmlerin yayınlanacağı program şu şekilde
İstanbul Sinema Müzesi –Sergi Salonu
Nazarin Sergisi Tüm Ay
ATLAS 1948-Sinema
- Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı
10 -11-12 Aralık 2021
- 18:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos Lanthimos
Gerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı
- 20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-ho
Gerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı
- 22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Gerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri
14 ve 16 Aralık 2021
- 18:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis Buñuel
Dram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.
- Atlas 1948 Animasyon Kuşağı
19 Aralık 2021
- 14:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao Takahata
Animasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi
28-29-30 Aralık
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17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Deneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı
- 18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara Colangelo
Dram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı
- 20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume Canet
Komedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı
- 22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire Denis
Korku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılı
ATLAS 1948-Sahne
- 15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu/Tiyatro
Yönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı
- 22 Aralık 20:30 seansı-Girdap/Tiyatro
Yöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir
- 3 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu/Tiyatro
Yönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül