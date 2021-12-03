Dijital Film Platformu MUBI’nin ‘En İyiler Seçkisi’ İstanbul Beyoğlu’nda bulunan tarihi Atlas 1948 sinemasında izleyicilerle buluşacak.

Son birkaç yıldır, hemen hemen 3-4 yıldır dijital film platformları hayatımıza önemli ölçüde yerleşti. Haliyle, televizyonlarda yayınlanan film ve dizilerdeki nitelik kaybından dolayı insanlar dijital film platformlarında yayınlanan film ve dizilere daha çok öneme vermeye başladı. Özellikle pandemi döneminde bunun sonuçları net bir şekilde gözler önüne serildi.

2007 yılında yayın hayatına başlayan MUBI, söz konusu dijital yayın platformları içerisinde, yayınladığı nitelikli ve özenle seçilmiş filmler sebebiyle özel bir yere sahip. Nitekim bu sebeple MUBI’nin takipçisi ve sevenleri de bir hayli fazla. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, MUBI’deki filmleri merak ediyorsanız, Atlas 1948’de gerçekleşecek olan ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ne katılabilirsiniz.

Tarihi sinemada klasik filmler

1948 yılında Beyoğlu’nda açılan Atlas Sineması, geçtiğimiz sene yenilenerek Atlas 1948 ismiyle tekrar açılarak sinema tutkunlarıyla buluşmuştu. Bu tarihi sinema Atlas 1948 ve özenle seçilen klasik filmleri bünyesinde barındıran MUBI dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda çeşitli festival, gala ve vizyon filmleriyle birlikte ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ yayınlanacak.

MUBI’de en çok seyredilen filmlerin yayınlanacağı program şu şekilde

İstanbul Sinema Müzesi –Sergi Salonu

Nazarin Sergisi Tüm Ay

ATLAS 1948-Sinema

Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı

10 -11-12 Aralık 2021

18:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos Lanthimos

Gerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı

20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-ho

Gerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı

22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro Almodovar

Gerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılı

Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri

14 ve 16 Aralık 2021

18:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis Buñuel

Dram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı

*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.

Atlas 1948 Animasyon Kuşağı

19 Aralık 2021

14:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao Takahata

Animasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı

Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi

28-29-30 Aralık

17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro Almodovar

Deneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı

18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara Colangelo

Dram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı

20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume Canet

Komedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı

22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire Denis

Korku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılı

ATLAS 1948-Sahne

15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu/Tiyatro

Yönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı

22 Aralık 20:30 seansı-Girdap/Tiyatro

Yöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir

3 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu/Tiyatro

Yönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül