Dün sizlere aktarmış olduğumuz bir haberimizde RTÜK’ün, MUBİ dahil 5 yayıncıya internet yayıncılığı için lisans almadıkları gerekçesiyle ihtarda bulunduğundan ve lisans almaları için 72 saat süre tanıdığından bahsetmiştik. Bu açıklama, özellikle MUBİ üyelerinde endişe yaratmış, yaşanacak gelişmeler merak edilmeye başlanmıştı.
Kısa süre önce konuyla ilgili olarak Twitter üzerinde bir açıklama yapan MUBİ Türkiye, “Türkiye bizim için çok önemli ve daha birlikte izleyeceğimiz sayısız film var. Gereken yapılıyor, üyelerimiz rahat olsunlar. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler!” diyerek üyelerinin yüreklerine su serpti.
Neler yaşanmıştı?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet sitesi üzerinde yaptığı bir açıklama ile internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras Tv, Kanal 58 ve MUBİ’ye lisans almaları için 72 saat süre tanımış, lisans almamaları halindeyse erişime engelleneceklerini belirtmişti.
RTÜK’ten yapılan açıklamada “https://cine5tv.com”, “http://sinopyildiz.tv”, “http://www.arastv.net/v1/”, “http://www.kanal58.com.tr” ve “https://mubi.com/tr” web siteleri için; “Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, İhtar olunur.” ifadeleri kullanılmıştı.