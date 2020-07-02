RTÜK'ün internet yayıncılığı lisansı için 72 saat süre tanıdığı yayıncılardan biri olan MUBİ'nin Türkiye Twitter hesabından üyelerini rahatlatan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Birlikte izleyeceğimiz çok film var' ifadeleri kullanılırken, gereken adımların atıldığı belirtildi.

Dün sizlere aktarmış olduğumuz bir haberimizde RTÜK’ün, MUBİ dahil 5 yayıncıya internet yayıncılığı için lisans almadıkları gerekçesiyle ihtarda bulunduğundan ve lisans almaları için 72 saat süre tanıdığından bahsetmiştik. Bu açıklama, özellikle MUBİ üyelerinde endişe yaratmış, yaşanacak gelişmeler merak edilmeye başlanmıştı.

Kısa süre önce konuyla ilgili olarak Twitter üzerinde bir açıklama yapan MUBİ Türkiye, “Türkiye bizim için çok önemli ve daha birlikte izleyeceğimiz sayısız film var. Gereken yapılıyor, üyelerimiz rahat olsunlar. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler!” diyerek üyelerinin yüreklerine su serpti.

Neler yaşanmıştı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet sitesi üzerinde yaptığı bir açıklama ile internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras Tv, Kanal 58 ve MUBİ’ye lisans almaları için 72 saat süre tanımış, lisans almamaları halindeyse erişime engelleneceklerini belirtmişti.