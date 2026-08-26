Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tamamen Elektrikli Renault 5 Yenilendi: Tasarım, Performans ve Menzil İyileştirildi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Renault, sevilen elektrikli modeli Renault 5'i yeniledi. Hem tasarım hem de teknik açıdan sevindirici güncellemeler yapıldı.

Tamamen Elektrikli Renault 5 Yenilendi: Tasarım, Performans ve Menzil İyileştirildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elektrikli araç pazarındaki rekabet kızışırken Renault, sevilen retro görünümlü modeli Renault 5’i yeniledi. Piyasaya çıkmasının üzerinden iki yıl geçen elektrikli mini otomobilin yeni versiyonu, kullanıcıları sevindirecek önemli güncellemeler içeriyor.

Aerodinamik açıdan yapılan hassas dokunuşlar sayesinde artık tek şarjla daha uzun mesafe katedebiliyor. Bunun yanı sıra tasarımsal açıdan da hoş iyileştirmeler var. Gelin yeni Renault 5’e bakalım.

İçerikten Görseller

Tamamen Elektrikli Renault 5 Yenilendi: Tasarım, Performans ve Menzil İyileştirildi!
reno1
reno2
reno3
renoic

Karşınızda yenilenen Renault 5

reno1

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Aracın gövde altı aerodinamik yapısını optimize ederken yan aynaları rüzgar direncini düşürecek şekilde yeniden tasarlanmış. Bu sayede hava sürtünmesi azaltılıyor. Verimlilik odaklı bu dokunuşlar, aracın üst ve orta versiyonlarının menzil verilerine doğrudan yansıyor. Serinin en güçlü seçeneği olan 150 HP gücündeki 52 kWsa "Comfort Range" versiyonu, aerodinamik ve elektronik optimizasyonların ardından menzilini 410 kilometreden 430 kilometreye çıkarıyor. Şehir içi odaklı kullanım sunan 120 HP gücündeki 40 kWsa "Urban Range" versiyonunun menzili ise 312 kilometreden 315 kilometreye yükseltilmiş.

reno2

En önemli değişikliğin serinin en erişilebilir versiyonu olan "Five" donanım seviyesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Renault, bu versiyonda daha önce kullanılan 95 HP'lik motoru tamamen rafa kaldırarak yerine Twingo E-Tech ailesinden tanıdığımız 110 HP gücündeki yeni motoru entegre etmiş. Güç artışıyla birlikte aracın batarya kimyası da değişti ve 36.5 kWsa kapasiteli bataryaya geçiş yapıldı.

reno3

Cell-to-pack teknolojisi kullanılarak üretilen bu yeni LFP batarya paketi, giriş seviyesindeki Renault 5 E-Tech'e 305 kilometrelik bir menzil sunuyor. Yeni motor ve batarya kombinasyonu sayesinde araç, 0'dan 50 km/sa hıza 3,5 saniyede ulaşabilyor. Ayrıca artık 80 kW DC hızlı şarj desteği bu versiyona eklenerek önceki nesildeki en önemli eksikliklerden birini gideriyor.

renoic

Yeni Renault 5 modelinin iç mekânında da önemli yenilikler var. Bilgi eğlence sistemine yapay zekâ altyapısı entegre edildiğini görüyoruz. Araçta daha önce sunulan geleneksel Google Sesli Asistan, yerini Gemini’a bırakıyor. Iconic donanım seviyesindeki sarı koltuk döşemelerinin yerini mavi ve gri tonları almış. Kabin içerisine eklenen yeni kablosuz şarj ünitesi, telefonların aşırı ısınmasını önleyen bir sistemle donatıldı ve cihaz pilini bir saatte %50 oranında doldurabiliyor. Bunlar dışında direksiyon üzerinde yer alan fiziksel Multi-Sense sürüş modu tuşu kaldırılarak yerine sürüş stiline göre otomatik karar veren "Smart Sürüş Modu" altyapısı getirilmiş. Yeni Renault 5’in ekim ayında Paris Otomobil Fuarı’nda sergileneceğini belirtelim. Fiyat gibi detaylar o zamanlarda gelecektir.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

Arabası Yanan Skywell Sahipleri Bir de Borçlu Çıkarıldı: Çin'den Gelen Heyet Araç Sahiplerine Fatura Kesmiş!

Arabası Yanan Skywell Sahipleri Bir de Borçlu Çıkarıldı: Çin'den Gelen Heyet Araç Sahiplerine Fatura Kesmiş!

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

Otoyol Geçişlerinde Yeni Dönem Başladı: SGS Sistemi Nedir?

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Sony’den Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Dijital Alınan Oyunların Sahibi Değilsiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com