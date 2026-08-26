Renault, sevilen elektrikli modeli Renault 5'i yeniledi. Hem tasarım hem de teknik açıdan sevindirici güncellemeler yapıldı.

Elektrikli araç pazarındaki rekabet kızışırken Renault, sevilen retro görünümlü modeli Renault 5’i yeniledi. Piyasaya çıkmasının üzerinden iki yıl geçen elektrikli mini otomobilin yeni versiyonu, kullanıcıları sevindirecek önemli güncellemeler içeriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Aerodinamik açıdan yapılan hassas dokunuşlar sayesinde artık tek şarjla daha uzun mesafe katedebiliyor. Bunun yanı sıra tasarımsal açıdan da hoş iyileştirmeler var. Gelin yeni Renault 5’e bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda yenilenen Renault 5

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Aracın gövde altı aerodinamik yapısını optimize ederken yan aynaları rüzgar direncini düşürecek şekilde yeniden tasarlanmış. Bu sayede hava sürtünmesi azaltılıyor. Verimlilik odaklı bu dokunuşlar, aracın üst ve orta versiyonlarının menzil verilerine doğrudan yansıyor. Serinin en güçlü seçeneği olan 150 HP gücündeki 52 kWsa "Comfort Range" versiyonu, aerodinamik ve elektronik optimizasyonların ardından menzilini 410 kilometreden 430 kilometreye çıkarıyor. Şehir içi odaklı kullanım sunan 120 HP gücündeki 40 kWsa "Urban Range" versiyonunun menzili ise 312 kilometreden 315 kilometreye yükseltilmiş.

En önemli değişikliğin serinin en erişilebilir versiyonu olan "Five" donanım seviyesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Renault, bu versiyonda daha önce kullanılan 95 HP'lik motoru tamamen rafa kaldırarak yerine Twingo E-Tech ailesinden tanıdığımız 110 HP gücündeki yeni motoru entegre etmiş. Güç artışıyla birlikte aracın batarya kimyası da değişti ve 36.5 kWsa kapasiteli bataryaya geçiş yapıldı.

Cell-to-pack teknolojisi kullanılarak üretilen bu yeni LFP batarya paketi, giriş seviyesindeki Renault 5 E-Tech'e 305 kilometrelik bir menzil sunuyor. Yeni motor ve batarya kombinasyonu sayesinde araç, 0'dan 50 km/sa hıza 3,5 saniyede ulaşabilyor. Ayrıca artık 80 kW DC hızlı şarj desteği bu versiyona eklenerek önceki nesildeki en önemli eksikliklerden birini gideriyor.

Yeni Renault 5 modelinin iç mekânında da önemli yenilikler var. Bilgi eğlence sistemine yapay zekâ altyapısı entegre edildiğini görüyoruz. Araçta daha önce sunulan geleneksel Google Sesli Asistan, yerini Gemini’a bırakıyor. Iconic donanım seviyesindeki sarı koltuk döşemelerinin yerini mavi ve gri tonları almış. Kabin içerisine eklenen yeni kablosuz şarj ünitesi, telefonların aşırı ısınmasını önleyen bir sistemle donatıldı ve cihaz pilini bir saatte %50 oranında doldurabiliyor. Bunlar dışında direksiyon üzerinde yer alan fiziksel Multi-Sense sürüş modu tuşu kaldırılarak yerine sürüş stiline göre otomatik karar veren "Smart Sürüş Modu" altyapısı getirilmiş. Yeni Renault 5’in ekim ayında Paris Otomobil Fuarı’nda sergileneceğini belirtelim. Fiyat gibi detaylar o zamanlarda gelecektir.