Premium Tosuncuk: 900 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

Ülkemizdeki kolay para kazanma tutkusu dolandırıcıların bir numaralı silahı olmaya devam ederken dolandırıcılık vakaları arasına bir yenisi daha eklendi. 5 fiziksel şube ile hizmet veren ve 110 bin aboneye ulaşan bir 'mücevher şirketi', yaklaşık 50 milyon euro parayla kayıplara karıştı. Şubeler kapandı.

Kolay yoldan para kazanma vaadiyle yapılan ve en büyük örneği Çiftlik Bank olan dolandırıcılık olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre yüksek faiz ile kâr getiren bir üretim vadederek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan Cancri Jewellery isimli şirket, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırdı.

Söz konusu şirketin, 2020 yılında Türkiye’de kurulduğu ve sahibinin Ukraynalı Dmytro Pavlenko isimli bir kişi olduğu öne sürüldü. Şirket, yüksek kâr vaadiyle birlikte, 2021 yılında İstanbul’da ilk şubesini açtı. Kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı. Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit’te de şubeler açtı. Fakat şirketin yatırımcılara yaptığı ödeme yaklaşık 1,5 ay önce durdu.

Şirketin şubelerine haciz işlemi başlatıldı:

Ödemelerin durmasıyla birlikte şirketin açtığı beş şube de peşi sıra kapandı. Parasını şirkete yatıran ve şirketin ortadan kaybolmasıyla parasından olan vatandaşlar mahkeme yoluna başvururken, açılan davalarla birlikte şirketin İzmit şubesine haciz işlemi başlatıldı. Diğer illerdeki şubelerinde de haciz işleminin yapıldığı öğrenildi.

Paraların bloke edildiği öne sürüldü:

Mağdurlar, şirket yetkililerine ulaşmak isterken Telegram üzerinde kendi gruplarını kurarak bir araya geldi. Telegram’da açılan gruplardan birinde yetkili olduklarını söyleyen kişilerin mağdurlara bankaların paralara bloke koyduğunu ve eski hesapta bulunan paraların sisteme sokulamaması nedeniyle paraların dağıtılamadığını söyledi. Bununla birlikte sistemin devam ettiği ve yeni yatırım yaparak içeride kalan paraları geri alabilecekleri iletildi.

Olayda mağdurların kaybettiği paranın toplam 50 milyon euroya yakın olduğu belirtiliyor. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin internet sitesi ise halen faal durumda. İnternet sitesinde şirketin ‘hedefleri’ ve ‘başarıları’ ise şu şekilde listeleniyor: