Muğla'da Yangın Söndürme Uçağının Su Bıraktığı Anlar [Video]

Rusya'dan gelen 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağı, Milas'ın Fesleğen taraflarında devam eden yangına müdahale etti. Müdahale anları o sırada gökyüzünde olan İHA tarafından kaydedilirken görüntüler, bu tip güçlü uçakların orman yangınlarında ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye, bugüne kadar gördüğü en büyük yangın felaketlerinden birine şahit oldu. Özellikle Bodrum ve Marmaris'i etkisi altına alan ve neredeyse 10 gün boyunca etkili bir şekilde devam eden yangınlardan sonra, tüm Türkiye yangın söndürme uçaklarının ne kadar hayati önem taşıdığını anlamış oldu.

Bildiğiniz üzere İspanya, Estonya ve Rusya gibi ülkeler envanterlerinde bulunan yardım uçaklarıyla Türkiye'deki orman yangınlarını söndürmede yardımcı oldu. Rusya'nın göndermiş olduğu 40 ton su kapasiteli uçağın Milas'taki yangına müdahale anları, İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kameralarına yansıdı.

Rus yangın söndürme uçağının yangına müdahale anları:

Son bilgilere göre ortaya çıkan 240 orman yangınının 235'i kontrol altına alınmış durumda. Milas, Menteşe ve Matağan'da devam eden orman yangınlarına ise helikopterler ve yangın söndürme uçakları müdahale ediyor.

Milas ilçesinin Fesleğen mevkiinde ortaya çıkan yangın için Rus yangın söndürme uçağı devreye girdi. 40 ton su taşıma kapasiteli uçağın yangına müdahale anları, akıllara bir kez daha yangının başlangıcında bu uçaklar kullanılsaydı sonuç daha farklı olur muydu sorusunu getirdi.