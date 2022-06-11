Mükremin Gezgin’in Video Çektiği Hastane Mühürlendi

Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin’in video çektiği tıp merkezi mühürlendi.

Tiktok’da hamile videoları çeken ve doğum yaptığını iddia eden Mükremin Gezgin hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve hem kendisi hem de hastane personeli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Daha sonrasında Gezgin’in TikTok hesabı kapatılmış ve sosyal medyada bu ‘sahte’ doğuma tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bugün ise Gezgin’in TikTok videolarını çektiği hastanenin mühürlendiği açıklandı.

Daha önce de teşhircirlik suçundan hastane personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı

Birkaç gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin’in videolarını çektiği özel hastanenin personelleri hakkında “hayasızca hareketler ve teşhircilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Bugün soruşturmanın devamında ise videoların çekildiği tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu ve mühürlendi.

İddialara göre Mükremin Gezgin, dışarıdan anlaştığı bir kişinin çocuğunu merkeze sokarak “Epilasyon yapacağım” diyerek hastaneye girmiş ve gizlice videolar çekmişti.

Gezgin’e açılan soruşturmanın ardından sosyal medyada kendisine tepkiler çığ gibi büyümüştü.