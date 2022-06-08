TikTok'ta Gündem Olan Mükremin Gezgin Hakkında Soruşturma

TikTok'ta paylaştığı son videolarında doğum yaptığını iddia eden ve büyük tepki çeken Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı.

TikTok’ta 1,3 milyon takipçiye sahip olan ve 9 aydır hamile olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin, geçtiğimiz gün paylaştığı son videosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. "TikTok Kapatılsın" tartışmalarının da yeniden başlamasına neden olan Gezgin, son videosunda bir bebek dünyaya getirdiğini iddia ediyordu.

TikTok üzerinde hamile taklidi yapması ve en sonunda bir erkek çocuk doğurmuş gibi paylaşım yapan Gezgin, sosyal medyada pek çok kullanıcının tepkisini toplamıştı. Gündem yaratan videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Gezgin’e karşı harekete geçti.

Tiktok videolarında doğum yaptığını gösteriyordu

Paylaşılan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin hakkında ‘hayasızca hareketler ve teşhircilik’ suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan videonun çekildiği sağlık kurumu hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Mükremin Gezgin'in gündem olan videoları:

Sosyal medyada hem Mükremin’e tepkiler çığ gibi büyümüş, TikTok yeniden gündem olmuştu: