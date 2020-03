Disney, Çin’den dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü salgını COVID-19 nedeniyle Mulan, New Mutants ve Antlers filmlerinin vizyon tarihlerini erteledi. 1 Mayıs’ta gösterime girecek Marvel Sinematik Evreni (MCU) filmi Black Widow’un çıkış tarihinde ise herhangi bir değişiklik yok.

Dört bir kıtada etkili olan yeni tip corona virüsünün en fazla etkilediği sektörlerden biri de hiç şüphesiz sinema oldu. Bu yıl içinde izleyicilerle buluşması beklenen yüksek profilli pek çok yapımın vizyon tarihi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın ilan edilen COVID-19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi o filmlerin arasına yenileri katıldı.

Disney, corona virüsü tedbirleri kapsamında Mulan, New Mutants ve Antlers filmlerinin gösterim tarihini erteledi. 1998 yapımı aynı adlı animasyonunun canlı aksiyon uyarlaması olan Mulan’ın 27 Mart’ta, korku filmi Antlers'in ise 16 Nisan'da yayınlanması planlanıyordu.

Fox tarafından geliştirilen son X-Men filmi New Mutants içinse durumlar daha karışık. Filmin ilk başta Nisan 2018 vizyona girmesi planlanmış ancak bu tarih Deadpool 2 ve X-Men: The Dark Phoenix filmlerinin yeniden çekimleri ve Disney’in Fox’u satın alması nedeniyle Nisan 2020’ye kaydırılmıştı. Bu kez de salgın nedeniyle gösterimi ertelenen New Mutants, çok talihsiz bir süreçten geçiyor.

Gösterimleri ertelenen New Mutants, Mulan ve Antlers için henüz yeni bir çıkış tarihi açıklanmadı

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Disney, “Bunun ani gelişen bir durum olduğunu bildirmek istiyoruz. Film deneyimine gerçekten inanıyoruz ve önümüzdeki haftalarda duyurmayı planladığımız yeni çıkış tarihlerini araştırıyoruz” dedi.

Öte yandan 1 Mayıs’ta gösterime girecek olan Marvel Studios filmi Black Widow için herhangi bir erteleme kararı alınmadı. Bu arada, yılın diğer iddialı filmleri A Quiet Place 2 ve Fast and Furious 9’un vizyon tarihlerinin de corona virüsü salgını nedeniyle Nisan 2021’e ertelendiği bilgisini sizlerle paylaşalım.

James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die, Peter Rabbit 2 ve Greyhound, zamanında izleyicilerle buluşamayacak yapımlardan. Ek olarak, yeni Mission Impossible filminin İtalya’da devam eden çekimlerinin durdurulduğunu da söylemiş olalım. Asya’dan sonra en fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer olan İtalya’da, corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 1016 kişi hayatını kaybetti.