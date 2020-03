Dünyanın en çok izlenen serilerinden olan Fast and Furious'un devam filmi olan F9 The Last Saga'nın vizyon tarihi corona virüsü nedeniyle ertelendi. Aksiyonun her sahnede kendini hissettirdiği filmin yeni vizyon tarihi 2 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Universal Pictures'in yapımcılığını üstlendiği F9 The Fast Saga, 2 Nisan 2021'e kadar ertelendi ve corona virüsü nedeniyle ertelenen diğer filmlerin arasına katıldı. Filmin 22 Mayıs 2020'de vizyona girmesi planlanıyordu. Fast and Furious serisinin devam filmi olan F9'da, Vin Diesel'in canlandırdığı Dom Toretto, Letty ve küçük oğlu Brian'la birlikte şebekeden uzakta sessiz bir hayat sürüyor fakat tehlikenin her zaman bu barışçıl ortamın arkasında gizlendiğinin farkındalar. Bu sefer Don, en çok sevdiklerini kurtarmak için geçmişteki günahlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ekibi, şimdiye kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performanslı sürücünün önderlik ettiği dünyayı sarsan bir komployu durdurmak için bir araya geliyor. Serinin dünyada gişe rekorları kıran üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı filmlerinin yönetmenliğini yapan Justin Lin, bu filmde de yönetmen koltuğunda oturuyor. Aksiyon, Londra'dan Tokyo'ya, Orta Amerika'dan Edinburgh'a ve Azerbaycan'daki gizli bir sığınaktan Tiflis sokaklarına kadar dünyanın dört bir yanında boy gösteriyor. Hikaye boyunca, eski dostlar dirilecek, eski düşmanlar geri dönecek, tarih yeniden yazılacak ve ailenin gerçek anlamı daha öncekilerden çok daha etkili bir biçimde test edilecek. İLGİLİ HABER Pixar’ın Yeni Animasyon Filmi Soul’un Fragmanı Yayınlandı Filmin oyuncu kadrosu, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang ve Oscar ödüllü Helen Mirren ile Charlize Theron gibi oyuncuları içeriyor. F9'da ayrıca, Grammy ödüllü süperstar Cardi B'yi Leysa karakteriyle izleyeceğiz. Bu karakterin Dom'un geçmişiyle bir bağlantısı bulunuyor. Filmde Ozuna adlı şarkıcının da bir cameosu bulunuyor.

Kaynak : http://www.thefastsaga.com

