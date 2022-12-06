Munro Vehicles isimli bir otomobil şirketi, tam elektrikli 4x4 modeli MK_1'i tanıttı. Etkileyici özelliklere sahip olan arazi aracı, Ocak 2023 itibarıyla yollarda olacak.

4x4 arazi araçları, tarihin her döneminde ilgi görmüştür. Üstelik bu kategoride çok iyi modeller de var. Yaşanan yeni bir gelişme ise bu sektörde yeni bir oyun kurucunun doğmuş olabileceğini gözler önüne seriyor.

2019 yılında İskoçya'da kurulan Munro Vehicles isimli bir şirket, "MK_1" isimli arazi aracını resmen tanıttı. Tamamen elektrikli yapıda olan 4x4, şirkete göre "dünyanın en yetenekli tamamen elektrikli 4x4'ü". Elde üretilen MK_1, dikkat çekici özellikleriyle alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Munro MK_1

Munro MK_1, gerçekten de devasa bir araç. Yerden yüksekliği 48 santimetre olarak açıklanan arazi aracı, 80 santimetre derinliğindeki sudan bile geçebiliyor. Tasarımı açısından pek de gösterişli olmayan MK_1, en çok da keskin hatlara sahip otomobilleri seven tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

El üretimi olan 4x4 arazi aracı, biri 295, diğeri 375 beygir gücünde olan bir çift elektrik motorundan güç alıyor. 306 kilometre menzil sunan 61 kWh'lık batarya paketi ile gelen MK_1, opsiyonel olarak sunulan 82 kWh'lık daha büyük bir batarya ile de satın alınabiliyor. Yüzde15'ten yüzde 80'e kadar 36 dakikada şarj olan arazi aracı, şirkete göre 8 yıl veya 161 bin kilometre kullanımdan sonra bile orijinal batarya kapasitesinin yüzde 80'ini koruyor olacak.

3.500 kilogram yük çekme, 1.000 kilogram taşıma değerlerine sahip olan MK_1, farklı sürüş modlarına sahip. Örneğin performans moduna alınırsa 0-100 km/sa hızlanma yalnızca 4,9 saniyede tamamlanıyor. Ancak bu değer sizi yanıltmasın. Hız için üretilmeyen 4x4 arazi aracının maksimum hızı 129 km/sa olarak açıklandı.

An itibarıyla vergiler hariç 61.000 dolar seviyesinden satın alınabilen Munro MK_1, Ocak 2023 itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. Araç elde üretildiğinden, sonraki süreçte teslimat sürelerinde artış olacaktır.