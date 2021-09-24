Şok'un Sahibi Murat Ülker'den 'Fahiş Fiyat' Açıklaması

Şok market zincirinin de sahibi olan Murat Ülker, son dönemlerdeki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuştu. Meselenin anlatıldığı gibi olmadığını söyleyen Ülker, marketlerin bu meseledeki en zavallı kesim olduğunu belirtti.

Türkiye son dönemlerde, vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyen fiyat artışlarını tartışıyor. Siyasilerin yaptıkları açıklamalara ve Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlara göre fiyat artışları özellikle de bazı zincir marketlerde yaşanıyor. Hal böyle olunca da yaşanan krizle ilgili çalışmalar başlatılmış durumda.

Şimdiyse bu tartışmalara, yeni bir isim dahil oldu. 6 milyar dolardan fazla mal varlığı ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanına sahip olan Murat Ülker, gazetecilere verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız Holding bünyesinde kurulan "Şok" isimli zincir markete yöneltilen suçlamaları değerlendiren Ülker, fiyat artışlarının ardındaki nedenin aslında anlatıldığı gibi olmadığını belirtti.

"Türk lirasını değerlendirin"

Murat Ülker tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa (ürün) asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz.

Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, “Aldığın fiyata satma” o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım. “Aldığın fiyata satmayacaksın.” Nasıl olacak bu iş? Bizim mallarda esneklik yok. Bizim mallar kuruş kuruş satılıyor. Örneğin 1 liralık ürüne zam yaparken 110 kuruş demek pratikte olmuyor. 125 kuruş yapınca da tüketici haklı olarak“Yüzde 25 zam yaptılar” diyor. Satışlar bir anda yarıya düşüyor.