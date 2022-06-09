BluTV, Türk futbol tarihine adını altın harflerle kazıyan Mustafa Denizli'nin hayatını ve kariyerini konu alacak belgeselin ilk fragmanını paylaştı.

Türk futbolunun en bilindik isimlerinden birisi olan teknik direktör Mustafa Denizli, hayatını konu alan bir belgeselle ekranlara taşınacak. Daha önce Süper Lig’de üç büyük takım Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve bu anlamda tek olan teknik direktörün belgeselinden bugün ilk fragman geldi.

BluTV’de yayınlanacak yeni belgesel, Mustafa Denizli’nin hayatını, futbol kariyerini ve unutulmaz anlarını konu alacak. 72 yaşındaki başarılı teknik direktörün belgeseli, daha önce Denizli’nin kendisi tarafından yapılan açıklamaya göre birçok sürprize de yer verecek.

Mustafa Denizli belgeselinin fragmanı:

Mustafa Denizli'nin kariyeri:

Aynı zamanda eski millî futbolcu olan Mustafa Denizli, futbol kariyerine 1965 yılında Altay kulübünde forma giyerek başladı. Yaklaşık 18 yıl boyunca futbolculuk yapan Denizli, 1983 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Kariyerinin neredeyse tamamını Altay’da geçiren Denizli, kariyeri boyunca toplam 401 maça çıktı ve 124 gole imza attı.

Denizli’nin teknik direktörlük kariyeri ise futbolculuğa veda ettiği 1984 yılından 3 yıl sonra, 1987 yılında Galatasaray’da başladı. Denizli, bugüne kadar Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş, Çakur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Altay, Traktör Azerbaycan, Hazar Lenkeran, Perspolis, PAS Tahran, Alemannia Aachen ve Türkiye millî takımının teknik direktörlüğünü üstlendi.,