Popüler çevrimiçi içerik platformu BluTV, abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Yıllık abonelik fiyatı %44 oranında zamlandı.

Türkiye’de Netflix’i de geçerek uzun zamandır en popüler çevrimiçi içerik platformu olarak hizmet veren BluTV, paylaştığı yeni bilgilendirmeyle abonelerini ve abone olacakları üzen bir haber paylaştı. Platform, abonelik ücretlerine %44 oranında zam yaptığını duyurdu.

Netflix tarafından paylaşılan metinde 8 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yıllık üyelik ücretinin 274,80 TL olacağı açıklandı. Yeni aboneler için şu andan itibaren geçerli olan yeni zamla birlikte aylık abonelik ücret ise 34,90 TL’ye çıktı. BluTV’nin paketlerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti:

BluTV abonelik ücretlerine gelen zam:

Aylık abonelik: 29,99 TL -> 34,90 TL

Yıllık abonelik: 190,80 TL -> 274,80 TL

BluTV tarafından paylaşılan açıklama:

Diğer platformlarda aylık ücretler ne kadar?

Netflix ücretleri:

Temel üyelik: 37,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 57,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 77,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük

Exxen ücretleri:

Reklamlı: 19,90 TL

Reklamsız: 29,90 TL

ExxenSpor reklamlı: 59,80 TL

Exxenspor reklamsız: 69,80 TL

Disney Plus ücretleri: