Müzikal Eğitimin Beyindeki Etkisi Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, müzik eğitimine erken yaşta başlayanların beyinlerindeki bağlantılar, müzik eğitimi olmayanlara göre çok daha güçlü. Ayrıca müzikal eğitime erken yaşta başlayanlar ile geç yaşta başlayanların beyinlerinde de farklılıklar bulunuyor.

Bir müzik aleti çalmak, sosyal anlamda birçok getirisi olan bir alışkanlık. Ancak görünüşe göre getirileri sadece sosyal anlamda kalmıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre genç yaşında enstrüman öğrenmeye başlayanların beyinleri, müzisyen olmayanlara göre "daha bağlantılı."

Stanford Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan ve JNeurosci'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mozart gibi enstrüman çalmaya küçük yaşlarda başlayanlar, daha geç başlayanlara göre daha güçlü beyin bağlantılarına sahip oluyorlar.

Genç yaşta müzik aleti öğrenmenin beyne etkisi

Araştırmanın yazarlarına göre çalınan müzik aleti fark etmeksizin müzisyenler, beyinlerinde daha güçlü yapısal ve işlevsel bağlantılara sahip oluyorlar. Üstelik geçen zaman, bu bağlantıları daha da güçlü hale getiriyor. Araştırmacılara göre oldukça keskin bir müzik kulağının olup olmaması da bir değişiklik göstermiyor.

Araştırmanın yazlarından Simon Leipold, yıllar boyunca yapılan müzikal eğitimin beyni büyük ölçüde şekillendirdiğini söylüyor. Leipold, daha uzun süreler yapılan eğitimin etkisinin de daha büyük olduğunu dile getiriyor. Leipold, "Eğitimine daha genç yaşta başlayan müzisyenler, daha geç başlayan müzisyenlere göre daha güçlü yapısal bağlantılara sahip" diyor.

Dr. Leipold ve araştırmada çalışan diğer uzmanlar, keskin bir müzik kulağı olanlar ile böyle bir yeteneğe sahip olmayanları da karşılaştırdı. Yapılan karşılaştırmanın sonucunda ise aralarında çok büyük farklılıklar olmadığı tespit edildi. Dr. Leipold, keskin bir müzik kulağına sahip olmanın, beyni hemen farkına varılamayacak şekilde etkiliyor olabileceğini dile getirdi.

Müzisyen olmayanlarla, keskin müzik kulağına sahip olan ve sahip olmayan müzisyenlerin beyinleri karşılaştırıldığındaysa aradaki farkın daha güçlü olduğu keşfedildi. Araştırmada "Çalışmamız, uzun süreli müzikal eğitimin büyük ölçekli beyin ağlarındaki güçlü değişimlerle ilintili olduğunu gösterdi" ifadeleri kullanıldı.