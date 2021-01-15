Bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Apple, Apple TV'nin ardından 'Müzik ve Podcast'ler' isimli bir uygulamayı Xbox kullanıcılarına sunacak. Uygulamanın Windows 10 için de yayınlanma ihtimalinin olduğu söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz ay Microsoft'un Xbox oyun konsolları için Apple TV uygulamasını yayınlamıştı. Şirket, bu sayede Microsoft'un diğer platformlarına da yavaş yavaş dahil olacağının sinyalini vermişti. Bugünse bu sinyali doğrulayan bir iddia ortaya çıktı. Bu iddiaya göre Apple, şu anda Xbox oyun konsolu için Apple Müzik ve Podcast'ler uygulaması geliştiriyor.

9to5Mac'in haberine göre şirket, bu uygulamayı yalnızca Xbox kullanıcılarına sunmakla da sınırlı kalmayabilir. Apple'ın Müzik ve Podcast'ler uygulamasının Windows 10 bilgisayarları için de yayınlanma ihtimali bulunuyor. Fakat şu anda uygulamanın Windows 10 ile uyumlu olup olmayacağı konusunda bir kaynaklardan gelen bir doğrulama bulunmuyor.

Uygulamanın ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor:

Apple'ın Müzik ve Podcast'ler uygulamasını ne zaman kullanıcılara sunacağı şu anda bilinmiyor. Ancak şirketin Apple TV'yi Xbox'a getireceği iddiaları eylül ayında ortaya atılmış, 2 ay sonra da uygulama yayınlanmıştı. Dolayısıyla aynı zaman aralığı yeni uygulama için de geçerli olabilir.

Apple'ın Microsoft platformlarında uygulamalarını yayınlamaya başlayacağı iddiaları aslında 2019'un kasım ayında ortaya çıkmıştı. Apple, LinkedIn'de bir iş ilanı yayınlamış, bu iş ilanının açıklama kısmında da UWP (Universal Windows Platform) uygulamalarıyla tecrübesi olanların avantajlı olacağı belirtilmişti.

Apple'ın zamanında Windows için yayınladığı iTunes uygulamasıysa halen Microsoft Store'da varlığını korumaya devam ediyor. Müzik, film ve podcast'lere erişim sağlayan uygulamanın fişi neredeyse 2 sene önce çekilmişti. Şirket, iTunes'ın içeriklerini Apple Müzik, Apple TV ve Apple Podcast'ler uygulamalarıyla ayrı ayrı sunmaya başlamıştı.