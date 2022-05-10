Müzik yayın yasağı kararı, ilgili bakanlıklar tarafından bugün bir kez daha değerlendirildi. Yasağa dair alınan yeni kararlar kapsamında müzik yayın saati uzatıldı.

COVID-19 pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalardan birisi de 'müzik yasağı’ olmuş; buna göre pandemi boyunca müzik yayın saati 24:00 olarak belirlenmişti. Pek çok sanatçının karşı çıktığı bu karara halkın büyük bir kısmı da anlam veremeyerek tepki göstermişti.

Müzik yasağı bugün Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tekrar değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda yasağa dair alının yeni kararlar paylaşıldı. Kararda yasak tamamen kalkmazken saat değişikliğine gidildi.

Müzik yayın saati 01:00'a uzatıldı

Alınan yeni karara göre, yaklaşmakta olan yaz mevsimine bağlı olarak yaşanan turizm sektöründeki hareketlenmeler sebebiyle, 24:00’da sona eren müzik yayın saatinin gece 01:00’e uzatıldığı bildirildi.

Müzik yayınına dair usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir genelge ile Valiliklere iletildi. Buna göre halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca olmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması halinde yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan konut, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları ile yurtlar gibi 'Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki' eğlence yerlerinin açık ya da yarı açık bölümlerinde herhangi bir saatte müzik yayını yapılamayacağı; idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi 'Az Hassas Kullanım Alanlarında' bulunan eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde ise 24:00 ila 07:00 saatleri arasında müzik yayını yapmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Bununla birlikte hassas olmayan alanlarda yer alan eğlence yerlerinin açık ve kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde de, müzik yayının yapmanın sadece canlı müzik izni alınması ve desibel sınırlarına uyulması durumunda, belirlenen saat sınırları dahilinde gerçekleşebileceği aktarıldı.

Buna göre işletmelerin canlı müzik izni olup olmadığı ve belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususların kolluk birimleri tarafından denetleneceği ve uygun olmayan bir durum tespit edilmesi halinde işletmeler ve/veya kişiler hakkında işlem başlatılacağı ifade edildi.