Bilim İnsanları, 'Nano Dezenfektan' İcat Etti

ABD'li araştırmacılar; havayı, ellerimizi, gıdalarımızı mikroplardan koruyacak olan nano boyutlarda dezenfektan icat etti. Bu dezenfektanın en önemli özelliklerinden birisi 'yapay su' olması.

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi'nden araştırmacılar, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yeni bir dezenfektan ürettiler. Bu yeni dezenfektan; soluduğumuz havayı, besinlerimizi, ellerimizi ve mikrop barındırarak bizi hasta edebilecek her şeyi temizleyecek.

Araştırmacılar, nanoteknoloji araçlarıyla oluşturulmuş bir platformda küçük ve aerosolleştirilmiş nano su damlacıkları ürettiler. Bu nano damlacıklar, istenen yeri temizleyebilecek toksik olmayan dezenfektanlar barındırıyor.

Yeni dezenfektanda doğadan esinlenilmiş:

Aerosol fiziği alanında doçent olan Philip Demokritou, solunum ve besin yoluyla bulaşan hastalıkların hâlâ can aldığına dikkat çekerek her yıl solunum yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle 1 milyon kişinin, besin yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatıyor.

Özellikle el temizliğinin önemine dikkat çeken Demokritou; bunun için antiseptikler, alkol, triklosan ve klorheksidin gibi kimyasallar kullandığımızı söylüyor. Bununla birlikte bu kimyasalların antibiyotik direncini artırdığını gösteren çalışmalar olduğunu belirten bilim insanı, bazı insanların da sık sık suyla ve kimyasallarla temas etmeye karşı hassas olduğunu söylüyor.

Birkaç yıldır nanoteknoloji temelli çözümler üzerine çalıştıklarını vurgulayan Demokritou, yeni araştırmayla birlikte suyu nano yapay su parçacıklarına dönüştürebildiklerini ve bunların içindeki antimikrobik bileşenlerle yüzeyleri ve havayı dezenfekte edebildiklerini kaydediyor.

'Yapay su ama hâlâ su'

Demokritou'ya göre düzenek hayli basit. 12 voltluk elektro sprey ve iyonizasyon, suyu nano aerosole dönüştürüyor ve bu nano parçacıklar havada asılı kalıyor. Bu nano su damlacıkları, küçük boyutlara ve reaktif oksijen türevlerine sahip. Bunlar hücrelerimizin patojenlerle savaşta kullandığı hidroksil radikaller ve organik peroksitlerden oluşuyor.

Bu nano parçacıklar, tasarımları gereği elektrik yükü de taşıyor, böylece yüzey enerjisi artıyor ve buharlaşma azalıyor. Bu da demek oluyor ki bu nano parçacıklar saatler boyunca havada asılı kalabilir. Elektrik yükü ortadan kalktığındaysa parçacıklar su buharı hâline gelip ortadan kayboluyor.

Demokritou, doğadan esinlenilmiş dezenfektanları kullandıklarını ancak bunların hacminin nano damlacıkların yalnızca yüzde 1'ine ya da 2'sine tekabül ettiğini vurguluyor. Nano su parçacıkların geri kalanı ise hâlâ su.