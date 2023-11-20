Napolyon Bonapart'ın ikonik şapkası, çıkarıldığı açık artırmada oldukça yüksek bir fiyata satıldı. Bu şapkaya kimin milyonlarca euro ödediği bilinmiyor.

Avrupa tarihinin en önemli figürlerinden biri, Fransız İmparator Napolyon Bonapart'tır. Tarihi filmler ve adına atfedilen sanat eserleriyle şapkası ikonikleşen Napolyon, Avrupa'nın şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Napolyon Bonapart'ın haberimize konu olmasının nedeni de ise ikonik şapkası.

Paris'te geçtiğimiz gün bir açık artırma düzenlendi. Bu açık artırmada, Napolyon Bonapart'a ait olan eski bir şapka da sergilendi. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden bir iş insanına ait olan şapka, çıkarıldığı açık artırmada beklenmedik bir fiyata alıcı buldu.

1,9 milyon euro ödeme yapıldı

Uzmanların açık artırmada satışa çıkarılan şapka için fiyat tahminleri, 600.000 ila 800.000 euro aralığıydı. Ancak bu şapka, tam 1,9 milyon euroya alıcı buldu. "Osenat" isimli müzayede evinin yöneticileri, şapkanın yeni sahibinin kim olduğunu açıklamadılar. Tarihçilere göre 1,9 milyon euro ödenen şapka, Napolyon'un kimliğinin bir parçası.

Napolyon Bonapart, imparatorluğu döneminde 120 kadar şapka kullandı. Diğer askerler ve rütbeliler bu şapkayı omuzlarının hizasına göre dik olarak takarlardı. Napolyon Bonapart ise bunun aksine davranır, şapkayı omuzlarına paralel olarak takardı. Bonapart, bu alışkanlığıyla diğer askerlerden ayrılırdı. Hatta savaşlar sırasında Bonapart'ın nerede olduğu da bu sayede anlaşılırdı. Yalnızca savaşlarda değil, günlük yaşantısında da şapkasından ayrılmayan Bonapart, bu şapkayı kendisiyle özdeşleştirmişti. Şimdilerde açık artırmada satılan gibi sadece 20 şapka kaldığı düşünülüyor.