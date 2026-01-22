NASA, Ay'a yeniden insan gönderilecek Artemis 2 görevinin tanıtım videosunu paylaştı

NASA, Artemis 2 görevi için ilk resmi fragmanı paylaştı. Görev, Apollo görevlerinden sonra Ay çevresine insan gönderecek ilk uçuş olacak.

NASA, Artemis 2 görevi için ilk resmi tanıtım fragmanını yayınladı. Bu görev, Apollo programından sonra Ay çevresine astronot gönderecek ilk insanlı uçuş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip. Fragman, hazırlık sürecinin ne kadar ciddiye alındığını net şekilde gösteriyor.

Artemis 2, Ay’a iniş yapmayacak. Bunun yerine Orion kapsülü, dört astronotla birlikte Ay’ın etrafında dolanarak Dünya’ya geri dönecek. Bu uçuş, hem kapsülün hem de yaşam destek sistemlerinin gerçek koşullarda test edilmesi açısından kritik bir adım.

Görev, daha önce gerçekleştirilen insansız Artemis 1’in devamı niteliğinde. Artemis 1, teknik açıdan başarılı olsa da program çeşitli ertelemelerle gündeme gelmişti. Artemis 2, NASA’nın takvim konusunda yeniden güven kazanmasını sağlayabilir.

Artemis programının nihai hedefi ise daha büyük: Ay’da kalıcı bir insan varlığı kurmak ve burayı Mars görevleri için bir basamak hâline getirmek. Artemis 2, bu uzun yolculukta atılan en önemli insanlı adımlardan biri olarak görülüyor.