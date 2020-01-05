Uzaydaki Astronotun Kan Hastalığına Dünyadan Müdahale Edildi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman astronot gönderirse göndersin, güvenliği daima en üst düzeyde tutmaya özen gösterir. Uzayda acil olarak ortaya çıkabilecek tıbbi durumların çoğunu tedavi etmenin ne yazık ki hiçbir yolu olmadığından bu onlar için oldukça önemli bir gerekliliktir. Ancak astronotların her biri ne kadar sağlıklı olursa olsun, her zaman en az ihtimal verdiğiniz şeylerin bile çok ani bir şekilde ortaya çıkmaları olası bir durum sayılabilir.

İki ay boyunca uzayda kaldıktan sonra kan pıhtısı teşhisi konan bir NASA astronotu için de durum aslında tam olarak bu bahsettiğimiz şekilde gelişti. Küçük bir hatırlatma yapalım; kan pıhtısı, kanın katılaşması sonucu oluşan pelte kıvamında bir elastik kitle ve tedavi edilmediği takdirde maalesef ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Bahsi geçen astronot görevde dört ay kaldı ve NASA doktorları talihsiz keşifle rahatsızlığıyla başa çıkmak ve düzgün bir şekilde en az hasarla sonlandırmak konusunda gerçekten çok ilgilendi. Ancak çok kesin çözümler bulunamadı. NASA tam da bu noktada farklı seçenekler yaratmakta gerçekten kısıtlı zamana sahipti ve UNC Tıp Fakültesi’nden Hematoloji Uzmanı Stephan Moll ile görüşmelere başlandı.

Doğru kararı vermek için çok düşünüldü

Sürece dahil olan Moll’un vereceği en büyük karar, pıhtı büyümesi veya vücuda yayılma riskini azaltmak amacıyla astronotu kan inceltici bir tedaviye başlatıp başlatmama kararıydı. Pıhtı serbest kalırsa ve astronotun dolaşım sisteminde dolaşmaya başlarsa, akciğerlerde ortaya çıkabilir ve ölümcül olabilen pulmoner emboli denilen şeyi yaratabilirdi.

Bununla birlikte, astronotta kan inceltici kullanmak, kanama olasılığını artırır ve bu da hastanenin yakınında olamayan biri için çok ideal bir karar olmaz gibi duruyordu. Nihayetinde Moll ve NASA, raporda ismi belirtilmeyen astronotun kan inceltici almaya başlamasına karar verdi.

Astronot, inceltici kullanmaya başladı herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Görevi sona erene dek kan incelticilerini almaya devam etti ve Dünya'ya dönüş yolculuğundan dört gün önce tedaviyi durdurdu. UNC, NASA’ya olan tüm yardımlarını ve izlenen yolları, belgesel gibi düzenlediği bir video aracılığıyla YouTube üzerinden yayınladı.