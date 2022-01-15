NASA'nın Astronot Sayısı Azalıyor: Görevler Risk Altında

NASA’nın yayınladığı yeni bir raporda, uzay ajansının elindeki astronot sayısının 1970’li yıllardan beri en az sayıda olduğunu belirtiyor. NASA’nın elindeki astronot sayısının azalması sebebiyle yeni astronotlar aradığı da öğrenildi.

ABD uzay ajansı NASA, tarihinin en büyük astronot krizlerinden birini yaşıyor. Gelen son haberlere göre uzay ajansı, önünde bekleyen uzun görev listesine rağmen bir nevi astront kıtlığı çekiyor. Bu durumun NASA'nın yoluna pek çok zorluk çıkarabileceği düşünülüyor.

NASA’nın geçtiğimiz yıllara oranla elindeki astronot sayısı bir hayli azaldı. Astronot sayısındaki azalmanın sebeplerinden ve bunun nelere yol açabileceğinden özet olarak bahsettik. Dilerseniz gelin durum neymiş bir bakalım.

NASA’nın sadece 44 astronotu kaldı

NASA’nın Genel Müfettişlik Ofisi tarafından yapılan bir açıklamada 1970’lerden beri en düşük astronot sayısına sahip olunduğu duyuruldu. NASA’nın şu anda sadece 44 astronotu bulunuyor, 2000 yılında bu sayı tam 150’ydi. Paylaşılan raporda astronot sayısının 2022 ve 2023 mali yıllarında daha da azalabileceği söyleniyor.

NASA’daki astronotların bu denli azalmasının sebebinin ise yakın geçmişte çoğu insanın astronot olmak istememesi ve mevcut astronotların emekliliğe ayrılması. Rapora göre 2004 ve 2012 yılları arasında NASA’ya sadece 10 yeni astronot alınmış.

Sonuç olarak NASA, gelecekteki uzay görevleri için mürettebata ve program geliştirme gibi yer rolleri için yeterli sayıda ek astronota sahip olamayabilir. Bu da NASA’nın yakın zamanda Ay'a gideceği Artemis görevleri gibi uzay uçuşları için mürettebat eksikliğine ve bu sebeple görev gecikmelerine yol açabilir.

Neyse ki aynı zzamanda gelen haberler, NASA'nın geçtiğimiz ay başlattığı bir astronot programıyla bünyesine yeni astronotlar katmaya hazırlandığı yönünde. Ancak tabii ki eğitim programları ve uzun hazırlık süreçleri düşünülünce, herhangi bir programın durumdan olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.