NASA: Ay'a Düşseniz Yanınıza Ne Alırsınız?

İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis görevi üzerinde çalışan NASA, yeni sosyal medya kampanyasında takipçilerine, Ay'a gidecek olsalardı yanlarına ne almak istediklerini sordu.

Halkla ilişkiler konusunda son derece başarılı bir kurum olan NASA, dünyanın dört bir yanındaki insanların uzay görevlerine olan ilgisini canlı tutmak için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Artemis görevi ile 2024 yılında Ay’a yeniden insan götürmeyi planlayan NASA, Artemis görevine dikkat çekmek için başlattığı kampanyada kabaca ‘Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırsınız?’ sorusunu ‘Ay’a düşseniz yanınıza ne alırsınız?’ sorusuna çevirdiğini söyleyebiliriz.

Gerçek bir astronot olsaydınız, Ay'a giderken yanınıza ne alırdınız?

Yeni sosyal medya kampanyasının duyurusunu resmi web sitesinden gerçekleştiren NASA, insanlara Ay’a götürecekleri çantaya neler koymak istediklerini soruyor ve fikirlerini #NASAMoonKit etiketi Instagram, Twitter ya da Facebook’ta bir fotoğraf ya da video ile paylaşmalarını istiyor.

Bu noktada sosyal medya kullanıcılarının önlerinde iki ayrı seçenek duruyor. Ay’da bile özgürlüğünden vazgeçmek istemeyen kişiler, çantalarına istedikleri her şeyi koyabilirler. Ancak NASA’nın Expert Mode (Uzman Modu) olarak tanımladığı modda kullanıcılar, gerçek bir NASA astronotu gibi yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 cm ebatlarında bir çanta alabiliyorlar. Dolayısı ile Uzman Mod’da istediğiniz her şeyi götüremeyeceksiniz.

NASA'nın Washington'daki Genel Merkezi’nden İletişim Yöneticisi Bettina Inclán, “Nihai macera, Ay’a uçuş için çantanıza neler alacağınızı görmekten heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullanırken, pek çok kişinin uzaktan eğitim aldığı ya da evden çalıştığı bir dönemde Artemis görevi hakkında yeni bilgiler edinmenin bir sonraki Ay yolculuğunda NASA’ya destek olmanın eşsiz bir yolu olduğu belirtti.