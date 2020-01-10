NASA'nın Süper Fareleri Uzay İstasyonundan Dünya'ya Döndü

NASA'nın SpaceX ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği genetiği değiştirilmiş "süper fareler" Dünya'ya döndü. Farelerin üzerlerinde yapılan deneyler, görevleri sırasında kas ve kemik kaybı yaşayan astronotların tedavisine çare olabilir.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürütülen bir sağlık deneyinin parçası olan genetiği geliştirilmiş süper fareler, başarıyla Dünya'ya döndü. Fareler, salı sabahı Pasifik Okyanusu'na düşen ve yaklaşık 1720 kilogramlık kargo taşıyan SpaceX Dragon kapsülünden alındı. Fareler, 8 Aralık'ta uzay istasyonuna varmışlardı.

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Jackson Laboratuvarı'nda üretilen fareler, yerçekimsiz ortamın insan vücudunu nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için gerçekleştirilen deneylerde kullanılmak üzere genetik olarak geliştirildi. Uzay istasyonundaki uzun süreli uçuşlar sırasında astronotlar, kas ve kemik kaybı yaşamıştı. Farelerle yapılan deneyler ise kaybın nasıl gerçekleştiğini ve düzeltmek için neler yapılabileceğini anlamaya yardımcı olacak.

NASA'ya göre deney, Rodent Research-19 olarak adlandırıldı ve kas yıkımını etkileyebilecek sinyal yolları olan myostatin ve aktivinin incelenmesi için kullanıldı. Araştırmacılar, bu moleküllerin astronotların görevleri sırasında kas ve kemik kaybını önlemek ve Dünya'ya döndükten sonra iyileşmelerine yardımcı olmak için kullanılabileceğine inanıyorlar. Bulgular ayrıca Dünya üzerinde kas ve kemik kaybı yaşayan diğer hastalara yönelik tedavilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilir.

Uzay istasyonunda farelere, kemik ve kas kayıplarını nasıl etkilediğini görmek için sinyal iletim yollarını engelleyen bir tedavi uygulandı. Bu yolların engellenmesi kas ve kemik büyümesini indüklediği biliniyor. Fareler genetik olarak myostatin eksikliğine göre tasarlandıkları için ortalama bir farenin kas kütlesinin iki katına sahipler.

Uzay istasyonundan gelen 40 dişi fare, Dünya'da kalan diğer 40 dişi farenin kontrol grubuyla karşılaştırılacak. Bulgular, gelecekte Ay ve Mars'ta gerçekleştirilecek uzun vadeli uzay görevlerine de uygulanabilir.