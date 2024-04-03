ABD Hükümeti, NASA'dan Ay ve diğer gök cisimleri için ortak bir standart belirlemesini istedi. Beyaz Saray'ın amacı uzay çalışmalarında bir standart oluşturabilmek.

Son yıllarda Ay'a gitme yarışı yeniden kızışmış durumda. Üstelik bu defa mücadelenin içinde sadece iki süper güç bulunmuyor, çok sayıda ülke ve özel girişimin hedefinde gezegenimizin doğal uydusu yer alıyor. Daha önce Ay'a gitmeyi başaran ve ilk uzay yarışının galibi olan ABD, şimdi Ay için bir saat standardı oluşturulmasını talep etti.

Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Başkanı Arati Prabhakar, NASA görevlilerinden ilgili diğer bakanlıklar ile de çalışarak 2026 yılının sonuna kadar "Koordinasyonlu Ay Saati (LTC)" için çalışmaları tamamlamalarını talep etti.

Ay'da ve uzayda geçen zaman hesaplanabilecek

Aslında Ay yerel saati denildiği zaman doğal olarak akıllara Türkiye'nin ya da başka ülkelerin yerel saatleri geliyor ancak bu defa durum farklı. Yani "Türkiye saati ile Ay saati arasında 3 saat var" gibi şeyler söyleyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. NASA'dan istenen daha çok Ay'da geçen zamanı bir şekilde Dünya saatine göre ölçeklendirebilmeyi sağlayacak bir sistem. Zira hem hız hem de kütle çekimi zaman akışını ve algısını önemli ölçüde değiştirebiliyor. NASA'dan istenilen de araçlar ve astronotlar -hatta gelecekteki olası koloniciler- için dönüştürüebilir, evrensel bir saat sistemi oluşturmak.

Prabhakar da notunda bu Ay saatini ABD Donanma Gözlemevi'nin atomik saatine benzeterek, Ay çalışmalarını senkronize edecek saatin oluşturulmasını talep etti.

Ay ile Dünya arasındaki hız ve kütle çekim farkından dolayı, iki gök cismi arasında her gün ortalama 58,7 mikrosaniyelik zaman sapması meydana geliyor.