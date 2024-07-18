NASA, uzun yıllardır geliştirdiği, Ay'ın görünmeyen yüzünde su arayacak VIPER görevini iptal ettiğini duyurdu. Keşif aracı için şimdiye kadar 450 milyon dolar harcanmıştı.

NASA, uzay araştırmaları kapsamında hâlihazırda birçok projeye sahipti. Bunlardan biri de Ay’ın görünmeyen yüzünde su aramak için gönderilecek olan VIPER gezginiydi. Ancak VIPER hakkında dün sürpriz bir açıklama geldi.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre uzun yıllardır üzerinde çalışılan VIPER programı iptal edildi. VIPER’ı uzaya götürecek aracın hâlâ fılatılacağı ancak milyonlar harcanan gezginin gönderilmeyeceği aktarıldı.

450 milyon dolar harcanan proje, artan masraflar nedeniyle iptal oldu

VIPER, normalde 2023 yılının sonlarında fırlatılacaktı. Ancak ajans, tedarik zinciri ve takvim sorunları nedeniyle tarihi Eylül 2025’e itmişti. Yeni açıklama ise hiçbir zaman gönderilmeyeceğini ortaya koydu.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre artan masraflar ve yaşanan ertelemeler, VIPER projesinin iptaline neden oldu. Ajans, aracın sürekli geliştirilmesiyle artan masrafların diğer görevler için iptal veya kesinti oluşturabileceğini ifade etti. Şimdiye kadar VIPER için 450 milyon dolarlık devasa bir harcama yapıldığını belirtelim.

VIPER’ın hedeflerinin başka şekillerde gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında. NASA, daha fazla kaynak ayırmak yerine keşif aracının parçalarını söküp Ay’a yapılacak diğer görevler için kullanmayı planlıyor.

VIPER’ın, Astrobotic isimli şirket tarafından geliştirilen Griffin uzay aracıyla fırlatılması planlanıyordu. Açıklamalarda, Griffin’in NASA ile devam eden anlaşma dolayısıyla VIPER’ın iptaline rağmen Ay’a gönderileceği belirtildi. Bu aracın en erken 2025 sonbaharında gönderileceği söyleniyor.