Ay’a ayak basıldığında onlarca komplo teorisi de beraberinde geldi. Bunlardan biri de nem olmayan bir ortamda ayak izlerinin nasıl oluştuğuydu. Bilimin cevabı var!

1969 yılının Temmuz ayında, Ay’a ilk kez iniş yapıldı ve tüm dünya nefeslerini tutarak o büyülü anları izledi. Kimileri, gördüklerinden çok etkilenirken kimileri görüntülere inanmadı. Günümüzde hâlâ, Ay’a hiçbir zaman inilmediğini iddia edip “Bunlar Amerika’nın oyunları yeğenim.” diyenler var.

Bu düşüncelerini kendilerince destekledikleri teoriler de var tabii. Ay’da hava yoksa bayrağın nasıl dalgalandığı, gökyüzünde neden yıldız olmadığı ve içeriğimizin konusu olan; nem yoksa ayak izlerinin nasıl oluştuğu gibi. Hemen bilimin ışığında açıklayalım.

Ay’da nem yoksa astronotların ayak izleri nasıl çıktı?

Komplo teorisyenleri, astronotların Ay’da bıraktıkları ayak izlerini Ay’a hiç ayak basılmamış olmasına ve çekimlerin kurgudan ibaret olmasına dayandırıyor. Tabii ki komplo teorisyenlerine bilimin bir cevabı var.

Arizona State Üniversitesinden Profesör Mark Robinson, Ay’ın yüzeyinin regolit (Kayayı kaplayan gevşek bir madde ve Dünya’da, Mars’ta, Ay’da ve bazı asteroitlerde bulunuyor.) adlı bir taş ve toz tabakasıyla kaplı olduğunu, bu yumuşak tabakanın üstüne basıldığında kolayca sıkışabildiğini söylüyor.

Hatta şöyle ekliyor:

“Ay’da atmosfer ve dolayısıyla rüzgâr olmadığından ayak izleri milyonlarca yıl olduğu gibi orada kalacak.”

Siz bu komplo teorilerine inanlardan mısınız yoksa bilimden yana olanlardan mı? Buyrun yorumlara...

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