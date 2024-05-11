NASA, Ay'a Tren Hattı Kurmaya Hazırlanıyor

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uzay yerleşimleri gerçek olmaya hiç olmadığı kadar yakın. NASA, Ay'a bir tren hattı kurmaya hazırlanıyor.

NASA, Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden bu yana Ay'a geri dönüş için hazırlıklarda bulunuyor. Bu defa astronotlar sadece Ay'a ayak basmakla kalmayacaklar, orada bir üs için de temelleri atacaklar. Bu planların bir kısmı da gezegenimizin uydusuna bir tren yolu kurmayı içeriyor.

Konuyla ilgili konuşan NASA Jet İtki Laboratuvarı Robotik Uzmanı Ethan Schaler, "Ay üzerinde güvenilir, otonom ve verimli yük taşımayı sağlayacak ilk Ay tren yolu sistemini kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Schaler, "Dayanıklı, uzun ömürlü robotik taşıma sistemi, 2030'ların sürdürülebilir ay üssü için kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Ay treni havada süzülecek

Kurulacak olan sistemde vagonlar, ray hatlarının üzerinde manyetik itiş gücünü kullanacak ve süzülerek ilerleyecekler. Tren yalnızca araçlar tarafından ve araçların taşınmasında kullanılacak, astronotlar bu trene binemeyecekler. FLOAT (Flexible Levitation on a Track/Ray üzerinde esnek yükselme) adlı bu sistemdeki robotların hareketli parçaları olmayacak ve Ay yüzeyindeki tozdan etkilenmemeleri için süzülmeleri sağlanacak.

FLOAT sisteminin Ay yüzeyinde otonom olarak çalışacağı ve en az hazırlıkla faaliyete alınabileceği de belirtiliyor. FLOAT rayları kendi kendilerine döşenebilecek ve diğer üretim projelerinden kendilerini koruyabilecekler.