NASA, Cleveland üzerinde yapacağı bir çalışma ile Ay'a Wi-Fi götürmeye çalışacak. Kent genelinin yüzde 31'ine geniş bant internet sunulamayışını avantaja çevirmek isteyen kurum, yapacağı çalışmalar ile hem şehrin internet sorununu çözmeyi hem de Ay için Wi-Fi sistemi geliştirmeyi planlıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), oldukça dikkat çekecek yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Kurum, yapacağı bu çalışmalarla Ay'a bir Wi-Fi ağı kurulup kurulamayacağını araştıracak. Dünya'da yapılacak olan çalışmaların Ay için önemli bilgiler sunması ve bu çalışmanın Ay ortamına uyarlanması planlanıyor.

NASA tarafından başlatılan yeni proje, ABD'nin Cleveland şehrinde yaşanan internet sorununun bir parçası. Clevelandlı yetkililerin kurumla iletişime geçmesi ve internet sorununu çözmelerini istemeleri üzerine harekete geçen NASA, kent geneli için bir geniş bant internet ağı kurup, bunun Ay'da nasıl kullanılabilir olacağını belirlemeye çalışacak. Kurum, bu projeyi Artemis projesinin bir parçası haline getirmek istiyor.

Ay ile Dünya arasında sistem farkı olmayabilir

Cleveland’daki hanelerin yüzde 31 gibi ciddi bir bölümüne geniş bant internet ağı verilemiyor. İşte NASA, bu durumu avantaja çevirerek Ay'a uyarlamayı düşünüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre Cleveland’daki elektrik direklerine belirli aralıklarla Wi-Fi yönlendirici eklenmesi, insanların geniş bant internet ağına ulaşmasına imkan tanıyacak. Bu kentte kullanılacak özel Wi-Fi yönlendirici sistemlerinin Ay'da da kullanılabilir olması durumunda, doğal uydumuz için internet sorunu tarih olabilir.

NASA'nın Artemis isimli programı, Ay'a yeniden insan gönderilmesini amaçlıyor. Daha sonraki süreç içinse Ay'a kalıcı bir tesis kurulması bile gündemde. İşte tüm bunlar için kurulabilecek bir Wi-Fi ağı, astronotların gezegenimiz ile iletişimini daha da kolaylaştırabilir. Hatta oradaki Wi-Fi ağları sayesinde bir gün, Ay'dan sosyal ağlar üzerinden canlı yayın yapmak mümkün olabilir.