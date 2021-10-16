NASA'nın Uzay Aracı Lucy Jüpiter'e Yola Çıktı

NASA'nın uzun zamandır hazırlandığı önemli bir görevi için bugün büyük bi fırlatma gerçekleştirdi. Lucy isimli uzay aracı, asteroitleri incelemek ve Güneş Sistemimizin oluşumuna ışık tutmak için Jüpiter'in yörüngesine yerleşecek.

Son yıllarda odağımız yeniden insanlı ay görevleri ve Mars'ta yaşanan gelişmeler olsa da, aslında bilim insanları gözlerini Güneş Sistemimizin bambaşka bir köşesine de dikmiş durumdalar. Uzunca zamandır hazırlıkları devam eden önemli bir görev ile NASA, Jüpiter'in yörüngesine bir uzay aracı gönderiyor.

Lucy isimli uzay aracı, Jüpiter'in yörüngesine uzun bir yolculuğun ardından burada etraftaki asteroitleri incelemeye başlayacak. Görev toplamda 12 yıl sürecek. Bu sürede Lucy'nin Jüpiter'in yörüngesinde dönen iki ayrı asteroit grubunu incelemesi hedefleniyor.

Güneş Sistemi'nin oluşumuna yönelik sorular cevaplanacak:

Lucy'nin inceleyeceği asteroitlerden elde edeceği veriler, bilim insanlarının Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğuna yönelik önemli bilgiler elde etmesini sağlayacak. Asteroitlerin gezegenlerin oluşumundan arta kalanlar olduğunu ileten NASA'lı bilim insanları, bu nesnelerin incelenmesinin Güneş Sistemi'nin erken dönem evrimine ve gezegenlerin oluşumuna yönelik önemli veriler sağlayacağını düşünüyor.

Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üssünden Atlas-V roketi ile gerçekleştirildi. Lucy'nin yolculuğu oldukça uzun sürecek ve ilk asteroitle buluşmasının Nisan 2025'te gerçekleşmesi planlanıyor. Ardından 2033 yılına kadar incelemeler devam edecek. Bu süreçte Lucy toplamda 7 ayrı asteroiti inceleyecek.

Uzay aracı son olarak 2033 yılında Patroclus ve Menoetius adında iki asteroiti inceleyecek. Bu asteroitler, listede yer alan en büyük asteroitler. 2033 yılındaki bu son incelemeyle birlikte Lucy'nin görev süresi boyunca toplam seyahat mesafesi 6 milyar km'yi aşacak.