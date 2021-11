NASA, her gün uzaydan bir fotoğrafın paylaşıldığı 'Astronomy Picture of the Day' projesinde bu kez oldukça dikkat çekici bir içeriğe yer verdi. Beyin yakan bir bilmece olarak karşımıza çıkan görsel, toplamda 225 fotoğraftan oluşuyor ve bu fotoğraflardan yalnızca bir tanesi gerçek.

NASA'nın "Astronomy Picture of the Day" (APOD - Günün Gökbilimi Görüntüsü) isimli projesi, 1995 yılından beri faaliyet gösteren bir uygulama. Bu sitede her gün bir astronomi fotoğraf paylaşılıyor ve altında da bilim insanlarınca yazılmış ufak notlar yer alıyor.

Her gün eşsiz görüntülere yer verilen APOD'da geçtiğimiz gün oldukça enteresan bir görüntü paylaşıldı. Günün görseli, tamı tamına 225 fotoğraftan oluşan davesa bir görseldi. Ancak görsele dair en ilginç detay 225 fotoğraftan oluşuyor olması değil; bu fotoğraflardan 224 tanesinin gerçekten uzaya ait olmayışıydı. Yani yalnızca bir fotoğraf gerçekti.

NASA'dan bilmece: Sizce hangisi gerçek?

Fotoğrafta bulunan sahte fotoğrafların tamamı, uzay çalışmalarında algoritmaları test etmek için geliştirilen özel görüntülerden oluşuyor. Yani aslında aralarından gerçek olanı bulup ayırt etmek çok da kolay değil.

Fotoğrafların kaynakları ise 'This is not a galaxy' ve 'This is not an APOD' isimli iki internet sitesi. Bu sitelerde her biri 'sahte' olan fotoğrafları paylaşıyorlar. Her tıkladığınızda karşınıza ayırt etmesi mümkün olmayan sahte uzay görüntüleri çıkıyor.

Tahminler hazırsa; gerçek fotoğrafı söyleyelim:

NASA'nın yönelttiği bu zorlayıcı sorunun cevabı, 6 Eylül 2020'de yine APOD'da paylaşılan bir fotoğraf olarak karşımıza çıkıyor. Hubble tarafından çekilen 'Yengeç Bulutsusu' görüntüsü, 225 fotoğraf arasında bize göz kırpıyor. Sizin tahmininiz neydi? Doğru görüntüyü seçebildiniz mi?