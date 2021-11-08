NASA, Artemis Göreviyle Uzaya LEGO Figürleri Gönderecek

Çocukları uzay ve uzay bilimine teşvik etmek amacıyla LEGO ve NASA iş birliği yaptı. Ortaklık kapsamında iki tane LEGO figürü, önümüzdeki aylar içinde fırlatılacak ve uzaya seyahat edecek.

Önümüzdeki aylarda fırlatması gerçekleşecek olan NASA’nın Artemis I görevi, bu sefer uzaya oldukça ‘ufak’ yolcular taşıyacak. NASA, küçük çocuklara uzayın zorluklarını ve güzelliğini öğretmeye odaklanan bir eğitim serisinin parçası olarak iki LEGO figürünü uzayın derinliklerine gönderecek. LEGO ile yürütülen ortaklık kapsamında Artemis I; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı 10 bölümlük Build to Launch: A STEAM Exploration Series’in başkarakterleri olan Kate ve Kyle isimli iki figürü uzaya taşıyacak.

Projeyle birlikte, 100'den fazla ülkede 4.000'den fazla öğretmen, okul ve ebeveyn tarafından eğitici bir içerik olarak kullanılmakta olan Build to Launch’un daha da popüler bir hale gelmesi hedefleniyor. 10 haftalık eğitim serisi; başarılı bir uzay görevi için gerekenleri ele alıyor ve küçük çocuklar arasında iş birliğini ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Dersler uzaya nasıl gidileceğini, uzayda nasıl çalışılacağını ve uzay yolculuğunun diğer bilimsel yönlerini de ele alıyor.

Projenin amacı, geleceği inşa edecek ola çocuklara ilham vermek

LEGO Education'dan yetkili bir isim olan Dr. Jenny Nash; NASA ve LEGO'nun uzun süredir devam eden bir ortaklığı olduğunu belirterek, Artemis I misyonuna bağlı bir eğitim programı geliştirmek niyetiyle şirkete danıştığını aktardı. Nash, projeye dair "Bizim görevimiz ve onların görevi arasında çok fazla sinerji bulduk. Misyonumuz, yarınları inşa edecek olanlara ilham vermek ve her öğrencinin başarılı olmasını istiyoruz. Öğrencilerin hangi deneyimlere sahip olabileceğini ve öğretmenlerin hangi kaynaklara ihtiyaç duyacağını gerçekten düşündük. Artemis I görevinde başarılı olmak için çözülmesi gereken gerçek sorunların neler olduğu hakkında bu seriyi oluştururken son birkaç ay içinde NASA ile yakın bir şekilde çalıştık" ifadelerini kullandı.

LEGO Education başkanı Esben Stærk ise, "Kate ve Kyle'ı uzaya göndermek, Build to Launch öğrenim serisinin heyecan verici bir doruk noktasıdır” dedi ve "Umudumuz, Kate ve Kyle'ın bu uzay görevine dahil edilmesinin öğrencileri kariyer olanakları hakkında heyecanlandıracağı ve onları kendi öğrenme yolculuklarına dahil edeceğidir." diye de ekledi.

LEGO ayrıca, çocuklara kavramları açıklamaya yardımcı olmak için değerlendirme listeleri ve ders planları ile birlikte gelen program için eksiksiz öğretmen kılavuzları da oluşturdu. Buna ek olarak program, çocuklara roketlerin nasıl inşa edildiğini açıklayarak uzay yolculuğu etrafındaki bilim ve mühendisliğe de odaklanıyor.