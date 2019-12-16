Buzulların 47 Yıllık Değişimini Gösteren NASA Videosu

NASA, son 47 yılda buzulların nasıl değiştiğini gösteren bir video yayınladı. NASA’nın yayınladığı videoda bazı buzulların yerini su kütlelerinin aldığı açık bir şekilde görülüyor.

NASA, dünyadaki buzulların on yıllar boyunca uydular tarafından elde edilen görüntülerinden bir video hazırladı. NASA’nın hazırladığı videoda, dünyadaki buzulların 47 yıl içinde geçirdiği değişim net bir şekilde görülebiliyor.

Buzullardaki değişimin gözlenebildiği videoda, 1972 yılında NASA-USGS Landsat programındaki görüntüler başlangıç olarak kullanılıyor. Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden buzul bilimci Mark Fahnestock tarafından hazırlanan videoda, iklimin ısınmaya başlaması ile buzulların yaşadığı değişiklikler gözlenebiliyor.

1972 yılında ilk defa gözlenen bazı buzulların yerlerinde artık göllerin ya da denize doğru ilerleyen su bölgelerinin olduğu görülüyor. Videoda kullanılan görüntülerden bilim insanlarının, buzulların değişmesine neden olan ipuçlarına ulaşması da mümkün.

Videoda görünen Columbia Buzulu, 1972 yılında nispeten daha istikrarlıydı. 1980’lerin ortasına gelindiğinde buzulun bir cephesi hızla erimeye başladı. 2019 itibariyle de buzul cephesi 20 km geride bulunuyor. Bilim insanları, Columbia Buzulu’nun şu anda dünyadaki buzullar arasında en hızlı değişen buzullardan biri olduğunu belirtiyorlar.

Buzulların 47 yıllık değişimini gösteren video