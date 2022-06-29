Mars'taki Organik Karbon Miktarı İlk Kez Ölçüldü

NASA'nın Mars'taki kaşifi Curiosity, bir ilke imza atmayı başardı. Mars'ta topladığı parçacıklar üzerinde ölçüm yapılmasını sağlayan Curiosity, bu sayede Mars'taki organik karbon miktarının tespit edilmesini sağladı. Yapılan ölçüm, çok önemli sonuçlar verdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta görev yapmakta olan Curiosity isimli gezgini, bir ilke imza attı. Bilim insanları, bu uzay kaşifinin topladığı kaya parçalarında ilk kez bazı ölçümler yaptılar. Yapılan ölçümlerin amacı, Mars'ta yaşam olup olmadığını aydınlatabilmekti. Yapılan ölçümler, Mars'ı keşfetmemizi sağlayacak çok önemli bulgular verdi.

Bilim insanlarının amacı, Mars yüzeyinde hidrojen atomuna bağlı karbon moleküllerinin ne kadar bulunduğunu anlamaktı. Bu çok önemliydi. Çünkü bilim dünyasına göre yaşamın temelleri, hidrojen atomuna bağlı karbon molekülleri sayesinde atılmıştı. Bilim insanları, yaptıkları ölçümlerde istedikleri sonuca ulaştılar. Daha önceki araştırmalarında Mars'ta organik karbon bulan bilim insanları, bu kez de bu organik bileşenlerin miktarını ilk kez ölçmüş oldular.

Mars'taki organik karbon miktarı, Dünya'daki bazı yerlerden bile daha fazla

NASA mühendisleri tarafından yapılan ölçümlerde, Mars'taki bir milyon parçacığın en az 200 ila 273'ünün organik karbon olduğu tespit edildi. Bu ölçümle ilgili açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Jennifer Stern, bu miktarın önemli olduğunu söyledi. Stern'e göre Mars'taki organik karbon miktarı, gezegenimizde en az yaşam bulgusunun olduğu yerlerden olan Atacama Çölü'ndeki organik karbon miktarından bile fazlaydı.

Bu ölçüm, Mars'ta yaşam olduğunu ispatlamıyor!

Yaşamın temeli olarak bilinen organik bileşenin Mars'ta fazla fazla bulunmuş oluşu, Mars'ta yaşam olduğunun düşünülmesine yol açabilir. Ancak böyle bir yaklaşım pek de doğru değil. Zira organik karbon, cansız maddeler sayesinde de Mars'a yayılmış olabilir. Belki de bir volkan patlaması bu organik bileşeni Mars yüzeyine dağıtmıştır. Uzmanların Mars'ta yaşam olup olmadığını anlamaları için, organik karbonun kaynağını bulmaları gerekiyor...