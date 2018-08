Hayatımızın büyük fırsatlarını dikkatsizlik ve kıymet bilmezlikle kolayca kaybedebiliyoruz. NASA'dan staj koparan bir kadın, bunu en acı şekilde yaşadı.

Naomi H. isimli bir Twitter kullanıcısı, bir süre önce kendi Twitter hesabından bir tweet attı. NASA'dan kabul gören staj başvurusu sonrası havalara uçan kadın, kibirin dozunu biraz kaçırdı.

Tweet'te şu ifadelere yer veren Naomi H. kısa sürede tepkileri üzerine çekti.

"Everyone, shut the fuck up!

I GOT ACCEPTED FOR A NASA INTERNSHIP"

"Herkes sesini kessin!

NASA staj başvurumu kabul etti!"

Naomi'nin attığı bu tweet sonrası, eski NASA mühendislerinden olan ve camiaca oldukça sevilen bir isim denebilecek Homer Hickam, kendisine cevap verdi:

"Language."

"Sözlerine dikkat et."

Belki de Naomi için ipleri koparan tweet bundan sonra attığı oldu. Zafer sarhoşluğu ile adeta çıldıran kadın sözlerindeki sertliği artırdı.

"Suck my dick and balls I'm working for NASA"

"Hadi lan oradan (diye çevirelim bu kısmı, yoksa hanımefendi daha ağır konuşmuş), ben NASA'da çalışıyorum."

"And I am on the National Space Council that oversees NASA."

"Ben de NASA'yı gözeten bir kuruluş olan NASA komisyonunda görev yapıyorum."

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere son aşamada NASA'nın komisyon üyelerinden birine küfreden Naomi'nin stajı iptal edildi. Bununla birlikte Homer Hickam, kendisinin iptal edilen stajı ile ilgilisi olmadığını ve kaybettiği stajdan daha iyi bir iş almasını sağlayacağını, kendisinin bunu hak eden çalışkan bir öğrenci olduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde süreç nasıl işler bilinmez ama genç kadının heyecanının kurbanı olduğu bir gerçek.