NASA'dan Bir Garip İş İlanı: Komik Astronotlar Arıyoruz

Oldukça farklı iş ilanlarına tanıklık ettiğinize eminiz ancak NASA'nın iş ilanı daha önce gördüklerinize hiç benzemiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni dönemde Mars'a gidecek olan ekibi şimdiden hazırlamaya çalışıyor. İşin ilginç tarafı, tüm yetenekler ve çalışmalar bir kenara, NASA, Mars'a göndermek için ilginç bir kriter arıyor: Komiklik.

NASA'dan antropolog Prof. Jeffrey Johnson'un görüşleri, bunun neden gerektiğine dair bize bir fikir verebilir.

İşte Johson'un sözleri:

"Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var. 'Palyaço, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortakları' gibi karakterler ekipleri birleştiriyor ve işlerin iyi yürümesini sağlıyor. Ekipler fiilen kendi başlarına kalacaklar ve bu tip insanlar her uzay aracında gerekli."

NASA, 2023'te Ay'a astronot gönderecek ve Mars yolculuğuna hazırlanacak. Toplam 8 ay sürecek olan yolculuk için iş alımları ve hazırlıklar şimdiden başladı.