NASA’nın ‘İkinci Dünya’ Araması Yapacak HabEx Teleskobu

ABD uzay ajansı NASA, galaksimizde bulunan 'Dünya benzeri' gezegenleri aramak için 7 milyar dolarlık yeni bir konsept proje başlattı. HabEx olarak adlandırılan proje kapsamında uzak gezegenlerde su ve karbondioksit gibi yaşamsal maddeler aranacak.

Uzay ajansı NASA, galaksimizde ‘ikinci bir Dünya’ bulmak amacıyla 2030’larda bir görev başlatacak. Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) olarak adlandırılan misyon kapsamında NASA, Hubble Teleskobu’nun neredeyse iki katı büyüklüğünde olan bir aynalı teleskop kullanmayı planlıyor. Bu da Hubble’ın 2,4 metrelik genişliğine kıyasla 4 metrelik çok daha büyük bir ayna anlamına geliyor.

Yukarıdan gelen yıldız ışıklarını engelleyecek bir tasarıma sahip olan HabEx, böylece uzaklardaki daha sönük ışıklı yıldızları araştırıp su ve karbondioksit gibi yaşam belirtilerini arayabilecek. Hubble ile benzer bir çalışma mantığına sahip olacak olan teleskop; ultraviyole, optik ve kızılötesine yakın fotonlara duyarlı olacak.

HabEx, Güneş benzeri yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerini inceleyecek:

Güneş benzeri yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerini doğrudan görüntülemeyi amaçlayan HabEx, Dünya benzeri dış gezegenleri araştırmanın yanı sıra bu gezegenlerin atmosferik içeriklerini de analiz edecek. Böylece bu gezegenlerin spektrumlarını ölçerek su gibi yaşamın yapıtaşı olan maddeleri içeren gezegenler için derinlemesine bir arayış içerisinde olacak.

Proje, NASA’nın bir sonraki ‘Büyük Gözlemevi’ olmasını önerdiği dört konseptten biri. Ayrıca 10 yıl boyunca uzayın derinliklerini inceleyecek olan bu konsept, 7 milyar dolarlık devasa bütçesiyle içlerindeki en pahalı misyon olarak dikkat çekiyor.

Decadal Survey, 2021 yılına kadar hangi projenin finansman alacağı konusunda tavsiyelerde bulunmayı amaçlıyor. Projenin eş başkanlarından Scott Gaudi ise amaçlarının Dünya’ya benzer bir yaşam bulmak ve yaşamı destekleyebilecek başka bir gezegen bulup bulamayacaklarını görmek olduğunu belirtiyor.

Nihaî kararın verilmesiyle birlikte, şu anda 2020 Decadal Survey’e hazırlanmakta olan dört farklı misyon kavramından biri olan HabEx projesi için net çalışmalara başlanacak. Bu noktada projenin başlangıç tarihi için 2030’lu yıllar uygun görülüyor.