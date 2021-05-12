Mars'ta Yaşam, Bizzat NASA Tarafından Oluşturulmuş Olabilir

Cornell Üniversitesi'nde çalışan Christopher Mason, NASA'nın Mars'a kendi eliyle yaşam götürmüş olabileceğini açıkladı. Perseverance'ın fırlatılmadan önce temizlendiğini ancak bu temizliğin yetersiz olmuş olabileceğini söyleyen Mason, önemli bir tartışmanın temelini atmış gibi görünüyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance'ın çalışmalarıyla meşgul. Kızıl Gezegen'de yapacağı çalışmalar ile Mars'ın yaşanabilir bir yer olup olmadığını anlamaya çalışan NASA, zaman zaman bu keşif aracının önemli görevlerini kamuoyu ile de paylaşıyor. Ancak Perseverance, şu sıralar başka bir tartışma ile gündemde.

Cornell Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Christopher Mason, BBC'ye yaptığı bir açıklamada Mars'taki yaşamın bizzat NASA tarafından dizayn edilmiş olabileceğini söyledi. Evet, yanlış anlamadınız. Mars'a yaşam, bizzat NASA tarafından götürülmüş olabilir. Peki nasıl?

NASA, Perseverance'ı Mars'a göndermeden temizledi. Ama bu temizlik yeterli olmayabilir

Christopher Mason, NASA'nın Perseverance'ı Mars'a göndermeden önce dikkatlice temizlediğini söylüyor. NASA'nın böyle bir şey yapmış olmasının nedeni ise Mars'a Dünya'dan mikrop ya da bakteri gibi yaşamla ilgili bir şey göndermemek. Ancak Mason'a göre bu temizlik, pek de yeterli olmayabilir. Mason'u destekleyen uzmanlar, Mars'ta eninde sonunda yaşam izine rastlanacağını ancak bunun Dünya'dan da götürülmüş olabileceğini söylüyor.

Ancak böylesi bir durumun gerçekleşmesi durumunda Mars'ta neler yaşanacağı kimse tarafından bilinmiyor. Mason, Dünya koşulları ile uzay ve Mars koşulları arasında çok büyük farklar olduğunu, DNA'ların bu farklı koşullarda mutasyona uğrayarak yepyeni DNA'lar üretebileceğini söylüyor. Dikkat çekici açıklamalar, önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşulabilir gibi görünüyor.