NASA, Jüpiter'in Uydusu Europa'nın Görüntülerini Yayınladı

NASA; Galileo uzay aracı tarafından 1998 yılında çekilmiş, Jüpiter'in uydusu Europa'ya ait yeniden işlenmiş üç fotoğraf yayınladı. Görüntülerde Europa'nın yüzeyine daha yakından bakma şansı buluyoruz. NASA, 2023 yılında Europa'ya 'Clipper' isimli uzay aracını gönderecek.

Jüpiter'in uydusu Europa, Güneş sisteminde Dünya haricinde yaşama dair iz barındıran nadir gök cisimlerinden biri olabilir. NASA, 2023 yılında 'Clipper' isimli aracı buzlarla kaplı Europa'ya göndermeye hazırlanırken bu hazırlık süresi boyunca Jüpiter'in uydusuna daha yakından bakmamızı sağlayacak eski görüntüleri yeniden işledi. Böylece Galileo uzay aracı tarafından 1998 yılında çekilmiş üç fotoğraf Europa'nın büyüleyici güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

NASA tarafından yeniden işlenerek yayınlanan görüntülerde Europa'nın yüzeyi çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Elbette Europa'nın yüzeyine insek uyduyu bu şekilde göremeyiz. NASA, renkleri zenginleştirmek ve arazinin özelliklerinin dikkat çekmesi için görüntüleri işledi. Görüntülerdeki açık mavi ya da beyaz bölgeler saf buzdan oluşurken daha kızıl bölgelerde tuz gibi buz olmayan maddeler bulunuyor.

Europa'nın nefes kesen güzelliği:

Bilim insanları, Europa'nın görece genç yüzeyinin nasıl oluştuğunu hâlâ merak ediyor. Yüzeydeki çizgiler arasında yer alan bloklar, yeni konumlarında donmadan önce hareket ediyor, dönüyor ya da eğimli hâle geliyor. Galileo uzay görevi, 2003 yılında uzay aracının Jüpiter'in atmosferine girmesiyle birlikte sona ermişti. Clipper misyonuyla Galileo'nun bıraktığı yerden göreve devam edilmesi planlanıyor. Clipper, Europa'daki muhtemel yaşam izlerini de bulmaya çalışacak.

Europa, Jüpiter'in yörüngesinde bulunan dört uydunun en küçüğü. Bu uydu, 1610 yılında Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti. 3.000 kilometre çaplı uydunun yüzeyi buzla kaplı ve Europa'nın kalın buz tabakasının altında bütün uyduyu kaplayan bir okyanus olması sebebiyle uyduda yaşamın mümkün olabileceği düşünülüyor. Son yapılan keşiflerde buz katmanlarının altında büyük göllerin izlerine rastlanmıştı.

Europa, uyduyu 'dünyalaştırma' tasarımlarına da konu oluyor. Buna en büyük sebep, buzul okyanuslar ve atmosferine müdahalelerin işe yarayabileceğinin düşünülmesi.