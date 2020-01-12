İnsanlığın uzay merakı ve dünya dışı yaşam arayışı yıllardır devam ediyor ve bilim insanlarına göre bu yaşam izlerini bulmamız kaçınılmaz. Güneş Sistemi’mizde uzaylı yaşam izleri bulunması konusundaki en muhtemel nokta ise Jüpiter’in uydusu Europa.

Gökbilimciler, Mayıs 2018’de Jüpiter’in en büyük dört uydusundan en küçüğü olan Europa’da su aktivitesi olduğuna dair bazı kanıtlar buldular. Galileo uzay sondası tarafından elde edilen verilerin güncellenmesiyle ulaşılan bu kanıt, Europa’nın dünya dışı yaşama ev sahipliği yapıyor olma ihtimalini bir hayli artırıyor.

Jüpiter’in dünya dışı yaşama elverişlilik konusunda en çok dikkat çeken uydusu olan Europa’nın yüzeyi tamamen kalın bir buz tabakasıyla kaplı. Ancak bilim insanları, bu yüzeyin altında çok geniş bir okyanusun var olabileceğini söylüyor. Ayrıca uydunun tamamen buzla kaplı olan yüzeyi, Europa’yı Güneş Sistemi’nde ışığı en çok yansıtan obje haline getiriyor.

NASA, ağustos ayında yaptığı açıklamada Europa’yı araştırmak için Europa Clipper adında bir uzay sondası oluşturacağını açıklamıştı. Avrupa Uzay Ajansı ise nisan ayında yaptığı açıklamada Jupiter Icy Moons Explorer’ı 2029 yılına kadar yayınlayacağını duyurmuştu.

Europa Clipper’ın görevi

Bilim insanları; insanlığın, Güneş Sistemi’nde uzaylı yaşamın işaretlerini aramak için muhtemel en iyi yerleri keşfetmenin eşiğinde olduğuna inanıyor. Araştırmacılar, Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’nın da küresel, tuzlu bir okyanusa sahip olduğunu düşünüyor.

NASA’nın uzay aracı, Europa’nın üzerinden 45 kere yakın geçiş gerçekleştirecek. Uzay aracı, her geçişinde farklı bir rota izleyecek ve böyle yüzeyi buzla kaplı uydunun tamamı taranabilmiş olacak. Uzay aracı, her geçişinden sonra topladığı verileri Dünya’ya gönderecek.

NASA, Europa Clipper uzay aracını 2023 yılında, fırlatmaya hazır bir şekilde tamamlamayı planlıyor. NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı, Europa Clipper görevinin geliştirmesini, John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ortaklığıyla gerçekleştiriyor.

Gizemli uydu

1610 yılında Galileo Galilei tarafından keşfedilen, Jüpiter’in dört Galilean uydusundan en küçüğü olan Europa, silikat kayadan oluşuyor. Buz-su kabuğuna sahip olan uydu, oldukça ince bir atmosfere ve oksijene de sahip.

Gezegenimizin uydusu olan Ay’dan biraz daha küçük olan Europa, Güneş Sistemi’nde bilinen katı objeler arasında en yumuşak yüzeye sahip olan nesne. Gezegenin yüzeyinin altında su okyanusu olduğu düşünülüyor ki bu da uzaylı yaşamı için muhtemel bir aday olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanları, yüzeyindeki buz tabakasının 20 ile 50 km kalınlığa sahip olduğunu ve yüzey altındaki okyanusun ise 100 km’lik bir derinliğe sahip olduğunu düşünüyor. Bilim insanlarının bu tahminleri doğruysa, Europa’da Dünya’dakinden 2 ile 3 kat daha fazla su olduğu anlamına gelir.

Uydunun yüzeyinde yaşam olma ihtimali ise pek de muhtemel değil. Gezegenin ekvator bölgesinde sıcaklıklar -50 dereceye kadar ulaşabiliyor ve günlük radyasyon seviyesi ortalama 5,4 Sv ki Dünya’da deniz seviyesindeki yıllık ortalamadan tahmini 1.800 kat daha fazla.