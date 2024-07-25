NASA, lazer iletişim teknolojisi sayesinde uzaya 4K video göndermeyi başardı. Bu teknoloji, ileride Ay'a iniş gibi görevleri kaliteli bir şekilde canlı olarak izlememizi sağlayacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilerleyen yıllarda uzay görevlerimiz için çok yararlı olabilecek lazer iletişim konusunda çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmalardan biri başarılı sonuçlar verdi.

NASA araştırmacıları, gökyüzündeki bir uçağın 4K video görüntülerini başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndermeyi ve geri almayı başardı.

Sistem, Artemis görevlerinde Ay’a inişin canlı yayınını sağlayacak

Bu başarılı lazer iletişim testinin gerçekleştirilme amacı, önümüzdeki yıllarda insanlığı Ay’a geri götürecek Artemis görevlerinde kesintisiz canlı yayın sağlamak. Tabii ki ileride Mars gibi görevlerde de kullanılması isteniyor.

NASA, normalde veri göndermek ve Dünya ile uzay arasında iletişim kurmak için radyo dalgalarından yararlanıyor. Ancak kızılötesi ışık kullanan lazer iletişim sistemleri, radyolardan 10 ila 100 kat daha hızlı veri iletebilmeleri nedeniyle çok daha yararlı olma potansiyeline sahip.

Araştırmacılar, bir uçağa taşınabilir bir lazer terminali yerleştirdiler. Bu uçak, ABD’de birçok eyalete kıyısı olan Erie Gölü’nün üzerinden uçtu ve Cleveland şehrinde bulunan merkeze veri gönderdi. Daha sonra karasal bir ağ üzerinden NASA’nın New Mexico tesisine iletildiler. Burada bilim insanları, LCRD olarak kısaltılan lazer iletişim uydusuna verileri ilettiler. Devamında ise veriler, ISS’te yer alan lazer iletişim kısmına gönderildi ve deneme başarılı oldu.

Birçok kez ertelenen insanlı Artemis görevlerinin ilki olacak Artemis 2, önümüzdeki yılın eylül ayında gerçekleştirilecek. Artemis 3 Eylül 2025’te, Artemis 4 ise 2028’de gerçekleşecek. Lazer iletişim teknolojisinin Artemis 4 görevi gibi kullanıldığını görebiliriz. Eğer her şey düzgün giderse o görevi bize 4K olarak canlı yayınlayabilir.