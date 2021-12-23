NASA, Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın Görüntülerini Paylaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), binlerce yıldır Güneş'e seyahat eden Leonard kuyruklu yıldızının görüntülerini paylaştı. Yetkililer bu görüntülerin Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) uzay aracı ile çekildiğini aktardı.

İnsanoğlunun uzay araştırmaları, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle hızla gelişiyor. Güneş sisteminin en ilginç cisimlerinden olan kuyruklu yıldızlar da gelişen uzay araştırmaları sebebiyle daha detaylı incelenebiliyor. Şimdi de Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ‘Leonard’ ismi verilen kuyruklu yıldızla ilgili önemli bir gelişme tüm dünya ile paylaştı.

Yetkililer, 2021 yılının ocak ayında Arizona Üniversitesi’nde bulunan bilim insanı Gregory J. Leonard tarafından keşfedilen Comet C/2021 ‘A1’, ya da bilinen diğer ismiyle Leonard kuyruklu yıldızının görüntülerini yayımladı. NASA ve ESA bu görüntülerin, Güneş’i gözlemleyen bir uzay aracı tarafından oluşturulduğunu ifade etti.

Görüntüler 17 Aralık tarihinde kaydedildi

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Uzay Ajansı, Leonard’ın 12 Aralık günü kuyruklu yıldızın gezegenimize yaklaşacağını, bu yüzden de çıplak gözle görülebileceğini açıklamıştı. O gün de beklenen gerçekleşmiş, Leonard Dünya’dan görülebilmişti. Yetkililer 13 Aralık’ta yaptıkları açıklamada da saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen kuyruklu yıldızın bir daha görülmemek üzere başka bir galaksiye geçebileceğini aktarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de NASA, ilk olarak Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi-A (STEREO) SECCHI / HI-2 teleskobu tarafından keşfedilen ve son 40 bin yılını Güneş’e doğru ilerleyerek geçiren Leonard’ın görüntülerinden oluşan animasyonları yayımlandı. Yetkililer bu görüntülerin, ESA ile ortak olarak geliştirilen Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) yardımıyla oluşturulduğunu ifade etti.

17 Aralık’ta SoloHI tarafından kaydedilen ve oluşturulan görüntülerde; kuyruklu yıldızın Güneş’e yaklaştıkça ‘kuyruğu’nun daha uzun hâle geldiği, Venüs’ün soldan sağa hareket ettiği ve görüntülerin Leonard’ın yandan görünümünü gösterdiği gözlemlenebiliyor. Uzmanlar, Güneş’e en yakın geçişini 3 Ocak tarihinde gerçekleştirecek olan kuyruklu yıldızın, Güneş ile olan karşılaşmasından sağ çıkarsa Güneş Sistemi’nin dışına çıkabileceğini; bunun ardından da başka galaksilere doğru seyahat etmeye başlayabileceğini düşünüyor.