NASA, Mars Helikopteri Ingenuity'nin Fotoğrafını Paylaştı

NASA, Dünya dışı bir gezegende havalanacak ilk helikopter olan Ingenuity'nin Kızıl Gezegen'deki ilk fotoğrafını paylaştı. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde Ingenuity'nin ilk uçuşunu nisan başında yapması bekleniyor.

NASA’nın Mars’taki yeni gözü kulağı olacak Perseverance, geçtiğimiz ay tüm dünyanın yakından takip ettiği bir “düşüş” ile Kızıl Gezegen’e sağ salim iniş gerçekleştirdi. Aslına bakacak olursak Perseverance, Mars’taki zorlu görevinde yalnızca değil ve ona Kızıl Gezegen’e eşlik edecek bir diğer uzay aracı olan Ingenuity’yi bugün ilk kez görme fırsatı yakaladık.

Ingenuity, Perseverance’in aksine bir keşif aracı değil helikopter ve görevi, Perseverance gibi Mars’ta geçmişte yaşamış olası canlılara dair kanıtlar bulmak yerine Dünya’dan çok ama çok daha ince bir atmosfere sahip olan Mars’ta kontrollü bir helikopter uçuşunun mümkün olup olmayacağını test etmek.

Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk fotoğrafı

Perseverance’in Mars’a inişi son derece sert olduğundan Ingenuity, inişin yıkıcı etkilerinden korunmak için koruyucu bir kalkan ile kapatılmıştı. Şimdi ise bu kalkan açıldı ve Mars’ta havalanacak ilk helikopter olan Ingenuity, ilk kez gün yüzüne çıktı. NASA, Ingenuity ve Perseverance’in resmi Twitter hesaplarından Ingenuity’nin Mars’taki ilk görüntüsünü paylaştı.

Yukarıdaki fotoğrafa baktığınızda Ingenuity’yi “bir şeye” benzetemiyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Zira bu Mars helikopteri şu anda katlanmış, Perseverance’in altına sabitlenmiş durumda. Ingenuity, uçuşa geçmeden önce adeta bir tersine origami sürecinden geçecek ve tamamen açılarak helikopter formuna kavuşacak.

NASA, Perseverance Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda fotoğraf için “Koruma kalkanı gidiyor ve işte helikoptere ilk bakışımız. Yanlamasına hizalanmış, katlanmış ve sabitlenmiş durumda. Bu nedenle onu indirmeden önce yapmam gereken bir tersine origami var. İlk olarak birkaç gün sonra buradan belirlenen “helikopter pistine” gideceğim” açıklamasını paylaştı.