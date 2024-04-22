NASA, Perseverance uzay aracı ile Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" ile ilgili bir video paylaştı. Bu video, artık kullanılmayan helikopterin bugüne kadar yaptığı tüm uçuşları gösteriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" ile ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Kurum, bu videoda Ingenuity'nin bugüne kadar yaptığı tüm uçuşları paylaştı.

Ingenuity, NASA'nın bundan yıllar önce Mars'a gönderdiği Perseverance'in içinde Mars'a yolculuk yaptı. Bu uzay aracı, Nisan 2021 itibarıyla da bazı görevler gerçekleştirdi. Bu bağlamda; bugüne kadar gerçekleştirilen 72 uçuşun tamamı, paylaşılan videoda yer alıyor.

İşte NASA'nın Ingenuity için paylaştığı o video:

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Ingenuity, bugüne kadar 17 kilometreden fazla mesafe katetti. Helikopter, bu süreçte Mars'ın keşfedilmesi için önemli çalışmalar yürüttü. NASA'nın paylaştığı videoda, gerçekleştirilen uçuşlarda önemli olan detaylar da bulunuyor.

Bu arada; Ingenuity'nin artık kullanılamadığını söyleyelim. Ocak 2024'te bir uçuş sırasında hasar gören helikopter, kullanılamaz hâle geldi. Ancak Ingenuity, bugüne dek yaptığı çalışmalar ile tarihe geçmeyi başardı.