NASA, Titan'a Yaşam Bulmak İçin Helikopter Araç Gönderecek

NASA, Satürn'ün uydusu Titan'da sekiz pervaneli, araba büyüklüğünde bir araçla incelemelerde bulunacak. Görev 2028 yılında başlayacak.

Güneş Sistemi içerisinde yaşam barındırma ihtimali olan yerlerden biri de Satürn'ün uydusu Titan. NASA, Dragonfly adını verdiği görevle birlikte Titan'a bir uzay aracı gönderecek. Gönderilecek olan aracın sekiz pervanesi bulunacak ve araç aşağı yukarı bir otomobil boyutlarında olacak. Üstelik bu görev için tasarım ve üretim çalışmaları da devam ediyor.

NASA Uzay Görevleri Direktörü Nicky Fox, "Dragonfly, kamuoyunun büyük ilgisini çeken gösterişli bir uzay görevi ve bu görevde bir sonraki adımları atmak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı. Fox, "Titan'ı keşfetmek, Dünya dışında rotorlarla neler yapabilceğimizin sınırlarını zorlayacak." dedi.

Yaşamı aramak için 880 milyon kilometrelik yolculuk

Titan ile Dünya arasında ortalama 880 milyon kilometre gibi bir mesafe bulunuyor. Peki NASA neden günümüz şartlarına göre bu kadar uzak bir noktaya araç gönderiyor? Bu sorunun cevabı Titan'ın yapısında saklı. Uydunun yüzeyi evrensel ölçekte oldukça yeni ve bir anlamda gezegenimizin ilk oluşma evrelerini andırıyor. Bu yüzden de Titan, biyolojik varlıklara ev sahipliği yapmaya uygun gözüküyor.

Titan'ın okyanusları var ama bu okyanuslar suyla değil sıvı metanla dolu. Titan'ın buz kaplı çölleri ve yaşam için organik bileşenlere sahip olması, yaşam ihtimali ortaya çıkarıyor. Dragonfly aracı da bu buzul çöllerini üç ila beş yıllık bir süre boyunca inceleyecek.

Nükleer enerji kullanılan araç, Titan'daki organik molekülleri de inceleyecek. Bu görevde ayrıca Titan'ın yerleşilebilir olup olmadığı ve hayat izleri incelenecek.