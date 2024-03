NASA, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir masa oyunu duyurdu. "The Lost Universe" olarak isimlendirilen bu oyun, sıradan bir zar ve özel bir harita oynanabiliyor. Oyuna, dileyen herkes ulaşabiliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugüne dek uzayla ilgili çok önemli işler yaptı. Bugün uzayın derinlikleri keşfedildiyse bunun önemli bir bölümü NASA'nın girişimleri sayesinde oldu. Ancak NASA'nın bu haberimize konu olmasının nedeni, yaptığı uzay çalışmaları değil. Şirket bu kez, bir oyunla gündemde.

NASA'nın ilk oyunu, "The Lost Universe" olarak isimlendiriliyor ve an itibarıyla NASA'nın internet sitesi üzerinden indirilebiliyor. Dijital bir oyun olmayan The Lost Universe, bir harita ve sıradan bir zar ile oynanıyor. NASA, oyunu nasıl oynayacağınıza ilişkin bir rehber de oluşturmuş durumda.

The Lost Universe, nasıl bir konuya sahip?

*NASA The Lost Universe haritası.

The Lost Universe, kurgusal bir gezegen olan Exlaris'te geçiyor. Bu gezegende bulunan Aldastron isimli bir şehirde gizemli olaylar yaşanmaktadır. Öyle ki kendilerini, evrenin gizemlerini çözmeye adayan bir grup bilim insanı ortadan kaybolmuştur. Ancak kimse neyin ne olduğunu bilememektedir. İşte The Lost Univers oyununda, bu gizemleri çözmeye çalışacaksınız.

NASA'nın ücretsiz olarak erişime açtığı oyunun eğitim kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun haritası ise buradan bulunabilir. Ancak bu oyunu anlamak için iyi derecede İngilizce bilmeniz gerektiğini belirtelim. Oyun, en azından şimdilik, farklı dillerde bulunmuyor.